سازمان تبلیغات بوشهر از تحقیقات علمی و ترویجی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالله موسوی نیا شامگاه سه شنبه در نشست با کارکنان سازمان تبلیغات بوشهراظهارداشت: مجموعه اداره کل زمانی به رشد و شکوفائی می رسد که نظام پیشنهادات تأثیرگذاری داشته باشد به نحوی که در جمع 70 نفری کارکنان اداره کل باید 700 پشنهاد برتر استانی و کشوری ارائه شود تا بتوانیم به مقصود برسیم .

وی با اشاره به نکاتی پیرامون تبلیغ کارکردهای سازمان و انعکاس اخبار و مطالب مربوط به فعالیتهای انجام گرفته، افزود: هر کارمند باید قدرت آموزش دهی به دیگر کارشناسان را داشته باشد و از راه ارائه مقالات تخصصی در حوزه دین و تبلیغ می تواند این مقوله را به خوبی دنبال کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: با توجه به جنگ نرم دشمن و حساسیتهای مقام عظمای ولایت مبنی بر هوشیاری و مقابله با دشمنان در حوزه فرهنگی لازم است ما به عنوان جهادگران عرصه فرهنگی دارای اطلاعات کافی و وافی از حوزه کاری خود بوده و هر کدام بتوانیم با مطالعات مستمر و ارائه کارهای کارشناسی به سازمان و تقویت نظام پیشنهادات و ارائه پیشنهادات مؤثر و کارساز زمینه رشد و تقویت سازمانی و دیگر همکاران سازمان را دنبال کنیم .