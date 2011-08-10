35 هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم در جلسه ستاد مسکن مهر که صبح چهارشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در استان قزوین 35 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است در حالیکه تعهد اول ما در استان ساخت 14 هزار واحد بود که با تلاش مضاعف توانستیم حدود 2.5 برابر بیشتر از تعهدات خود عمل کنیم.

وی افزود: مشکلات و موانع در اجرای این طرح مهم و عظیم در استان خیلی ناچیز است که با کمک مدیران اجرایی حل شدنی است و خوشبختانه این طرح ارزشمند با موفقیت در استان قزوین در حال اجراست.

عجم با تقدیر از تلاش مدیران دستگاههای خدمات رسان، بانکها و کلیه مجریان طرح مسکن مهر در استان تصریح کرد: در حال حاضر دارای رتبه خوبی در کشور در اجرای این پروژه هستیم و با افتخار رتبه اول کشوری را در زمینه نظارت کیفی ساخت مسکن مهر کسب کردیم.

استاندار قزوین بر داشتن گامهای بلند جهت ادامه و تکمیل پروژه مسکن مهر، تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی و رفع موانع را باعث ادامه و تکمیل مناسب اجرای طرح مسکن مهر در استان دانست و یادآورشد: احداث مدارس و مساجد نیز در این پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است و این امر مهم به کل استان نیز بایستی تعمیم داده شود به طوری که بهره برداری و افتتاح همزمان مساجد و مدارس جدید در پروژه مسکن مهر کار کم نظیری در کشور خواهد بود.

وی بر تکمیل و بهره برداری از بخش مناسبی از این پروژه در شهریور ماه و همزمان با هفته دولت در استان تأکید کرد و افزود: استمرار همراهی و هم افزایی خوب مدیران و دستگاههای مربوط در اجرای این طرح باعث خواهد شد تا بخش قابل توجهی از این پروژه در شهریور ماه امسال و همزمان با هفته دولت افتتاح شده و تحویل متقاضیان شود.

در این جلسه مدیرکل سازمان مسکن استان قزوین نیز گزارشی از عملکرد طرح مسکن مهر در استان ارائه کرد.

نادر محمد زاده گفت: در شهریور ماه همزمان با هفته دولت بیش از پنج هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین افتتاح می شود و به بهره برداری خواهد رسید.

محمدزاده افزود: استان قزوین در مرحله اتمام پی سازی درخصوص شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر جمعیت مقام اول، درخصوص میزان درصد تحقق اتمام اسکلت و سقف رتبه دوم و در زمینه اتمام سفت کاری رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.

وی یادآورشد: استان قزوین در رابطه با ساخت این پروژه با کسب 44 امتیاز موفق به کسب رتبه چهارم کشوری شده است.