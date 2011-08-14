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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

خاوری به مهر اعلام کرد:

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اختلاس بانک ملی

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اختلاس بانک ملی

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیرن عامل بانکهای دولتی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی پرونده اختلاس بانک ملی گفت: این پرونده ها در 5-6 سال قبل کشف و طرح دعوی شده است.

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در مورد پرونده اختلاس در 5 بانک از جمله بانک ملی و آخرین وضعیت پیگیری آن در دایره حقوقی این بانک گفت: این پرونده ها برای یکی دو هفته اخیر نیست بلکه 5، 6 سال قبل کشف و طرح دعوی شده است.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه همکاریهای لازم در این خصوص با مجتمع امور قضایی انجام شده است، تصریح کرد: اختلاس جرمی است که یک رکن اساسی آن کارمند است، یعنی کارمند بانک مرتکب آن می شود و از حقوق دولت برداشت می کند.

وی محرز بودن سوء نیت برای شکل گیری ارکان جرم اختلاس را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در اینگونه موارد قضات در مرحله تحقیق و بررسی و صدور حکم موضوع را از مصادیق کار نامشروع می گیرند و بر این اساس رای صادر می کنند.

خاوری بیان کرد: بانک ملی ایران تیم مجهز حقوقی دارد که دائما پرونده ها را رصد و پیگیری می کنند، قضات دادگستری هم همکاری های لازم را با بانک ملی انجام می دهند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رصد و پیگیری پرونده ها توسط قضات نظم خوبی در وصول مطالبات بوجود آمده است.

کد مطلب 1380016

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