آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اختلاس بانک ملی

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در مورد پرونده اختلاس در 5 بانک از جمله بانک ملی و آخرین وضعیت پیگیری آن در دایره حقوقی این بانک گفت: این پرونده ها برای یکی دو هفته اخیر نیست بلکه 5، 6 سال قبل کشف و طرح دعوی شده است.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه همکاریهای لازم در این خصوص با مجتمع امور قضایی انجام شده است، تصریح کرد: اختلاس جرمی است که یک رکن اساسی آن کارمند است، یعنی کارمند بانک مرتکب آن می شود و از حقوق دولت برداشت می کند.

وی محرز بودن سوء نیت برای شکل گیری ارکان جرم اختلاس را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در اینگونه موارد قضات در مرحله تحقیق و بررسی و صدور حکم موضوع را از مصادیق کار نامشروع می گیرند و بر این اساس رای صادر می کنند.

خاوری بیان کرد: بانک ملی ایران تیم مجهز حقوقی دارد که دائما پرونده ها را رصد و پیگیری می کنند، قضات دادگستری هم همکاری های لازم را با بانک ملی انجام می دهند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رصد و پیگیری پرونده ها توسط قضات نظم خوبی در وصول مطالبات بوجود آمده است.