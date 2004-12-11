كنفرانس منطقه اي بررسي اصلاحات خاورميانه در مغرب به كار خود پايان داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، درپايان اين كنفرانس محمد بن عيسي وزيرامورخارجه مغرب دريك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با كالين پاول وزير مستعفي امورخارجه آمريكا نتايج اين نشست را درجمع خبرنگاران اعلام كردند .

كالين پاول دركنفرانس منطقه اي بررسي اصلاحات درخاورميانه خواستارمقابله با علل و ريشه هاي ياس و نا اميدي كه تروريستها ايجاد كرده اند، شد.

اين وزيرمستعفي خارجه آمريكا ياد آورشد: براي از بين بردن افراطيون قاتل ما بايدعلل وريشه هاي ياس ونااميدي را كه تروريستها به نفع خود ايجاد كرده اند، با همكاري يكديگربيابيم.

وي افزود: هم اكنون ما فرصت مناسب براي بحث و جدال برسرشيوه ايجاد اصلاحات دمكراتيك ويا شناختن آن نداريم تا ببينيم اصلاحات اقتصادي بايد پيش ازاصلاحات سياسي صورت گيرد يا بعد ازآن درحالي كه تهديدات تروريستي ادامه دارد .

كالين پاول درمورد مساله انتخابات سراسري عراق درسي ژانويه آينده گفت: انتخابات عراق يك مرحله سرنوشت ساز است. وزير امورخارجه مستعفي آمريكا همچنين برگزاري كنفرانس منطقه اي بررسي اصلاحات درخاورميانه را كه درچارچوب تلاش براي ايجاد دمكراسي در جهان عرب برگزارشد، يك ديدارتاريخي و موفقيت آميز توصيف كرد.

وي گفت: بسيارمهم است كه نخستين ديداردر اين كشور(مغرب ) برگزارمي شود و اين نشست را تاريخي وموفقيت آميز تلقي كرد. وزير امور خارجه مستعفي آمريكا مي گويد: شركت كنندگان توافق كردند كه اصلاحات در داخل هركشوري صورت گيرد .

پاول از اصلاحات آغاز شده و طرحهاي مطرح شده خصوصا در مرود مبارزه با بيسوادي و نقش زنان استقبال كرد و ابراز عقيده كرد : اصلاحات نميتواند در انتظار موفقيت تلاشهاي بكارگرفته شده جهت ايجاد صلح بماند .

وي تلاشهاي بكارگرفته شده جهت برگزاري انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين و نيزتلاش به منظور ازسرگيري روند صلح در خاورميانه را ستود .

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد بن عيسي وزيرامورخارجه مغرب امروزشنبه درپايان كنفرانس منطقه اي بررسي اصلاحات در خاورميانه و آفريقاي شمالي درمغرب گفت : اين كنفرانس نشست دوم خود را در سال 2005 برگزار مي كند و بحرين ميزباني اين كنفرانس را پيشنهاد كرده است.

وي دريك كنفرانس خبري درپايان كنفرانس منطقه اي بررسي اصلاحات خاروميانه درمغرب ضمن اعلام اين مطلب افزود: اين كنفرانس راهكارو ابزار اجرايي ندارد درعوض دبيرخانه آن دائمي است. وي گفت : بحرين ميزباني برگزاري دومين كنفرانس اصلاحات درخاورميانه را سال آينده درمنامه پيشنهاد كرده اما اين وزيربه زمان برگزاري آن اشاره اي نكرد.

وزيران خارجه و دارايي 20 كشور خاورميانه و افريقاي شمالي به همراه كشورهاي صنعتي گروه هشت امروز در رباط پايتخت مراكش گردهم آمدند .

اين كنفرانس با هدف ترغيب به ايجاد اصلاحات سياسي واقتصادي واجتماعي در كشورهاي عربي و اسلامي و درچارچوب طرح جدال برانگيز آمريكا يعني طرح خاورميانه بزرگ برگزار شد .

درهمين حال هوشيارزيباري وزير امورخارجه موقت عراق اظهارداشت :عراق دردست امانت داران است ودرمسير صحيح خود حركت مي كند.

وزير امورخارجه موقت عراق دركنفرانس منطقه اي بررسي اصلاحات در خاورميانه و آفريقاي شمالي درعين حال ياد آورشد: عراق به اهداف خودش دست خواهد يافت و انتخابات سرنوست ساز براي آينده اين كشورمهم است اما عراق غرق درهرج و مرج نخواهد شد.

وي خطاب به نمايندگان شركت كننده در كنفرانس منطقه اي بررسي اصلاحات در خاورميانه و آفريقاي شمالي درمغرب يادآوري كرد: ما به حمايت و پشتيباني شما نياز داريم.