به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک‌هشتم نهایی هجدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان 2011 کلمبیا بامداد امروز چهارشنبه با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم جوانان کلمبیا شکست 2 بر یک برابر کاستاریکا را در ثانیه‌های پایانی با پیروزی 3 بر 2 عوض کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

همچنین تیم جوانان آرژانتین در بازی پنالتی‌ها با نتیجه 2 بر یک مصر را شکست داد و پرتغال با یک ضربه پنالتی گواتمالا را از پیش رو برداشت. دیدار مکزیک و کامرون پس از 120 دقیقه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید اما در ضربات پنالتی مکزیک با نتیجه 3 بر یک پیروز شد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

بر این اساس روز شنبه و در مرحله نیمه نهایی تیم‌های جوانان کلمبیا و مکزیک به دیدار هم می‌روند و در دیگر دیدار این مرحله آرژانتین به مصاف پرتغال خواهد رفت.

نتایج دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان 2011 کلمبیا به شرح زیر است:

* کلمبیا 3 - کاستاریکا 2

گل‌ها: لوئیز موریل(56)، پدرو فرانکو(79) و جیمز رودریگوئز(3+90 - پنالتی) برای کلمبیا - جان رویز(63) و مینور اسکوئه(65) برای کاستاریکا

* مکزیک یک(3) - کامرون یک(0)

گل‌ها: کارلوس اورانتیا(81) برای مکزیک - فرانک اوهاندزا(79) برای کامرون

* پرتغال یک - گواتمالا صفر

گل: نلسون اولیویه‌را(7 - پنالتی)

* آرژانتین 2 - مصر یک

گل‌ها: اریک لمه‌لا(42- پنالتی و 64 - پنالتی) برای آرژانتین - محمد صالح(70 - پنالتی) برای مصر

برنامه ادامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان 2011 کلمبیا به شرح زیر است:

چهارشنبه 19/05/90

* برزیل - عربستان

* اسپانیا - کره‌جنوبی

* فرانسه - اکوادور

* انگلستان - نیجریه