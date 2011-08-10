20 هزار بسته فرهنگی بین دانش آموزان کرجی توزیع می شود

علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید کمیته استقبال از مهر در شهرداری این کلانشهر تشکیل شد.



وی افزود: این کمیته متشکل از چهار معاونت فرهنگی و اجتماعی، فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری است که اقدامات مختلفی توسط این معاونت ها در سطح کلانشهر کرج انجام می شود.



این مسئول عنوان کرد: آسفالت و ترمیم معابر، زیباسازی، نقاشی دیوارهای مدارس، بازسازی فضای سبز محوطه مراکز آموزشی از جمله اقدامات این کمیته ها در کمیته استقبال از بهار است.

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در 22 مدرسه کرج



کمالی زاده ادامه داد: سالانه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید به همت شهرداری در تمامی مناطق 11 گانه برگزار می شود که در این زمینه امسال نیز مراسم های ویژه ای برگزار خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج یادآور شد: در این زمینه مقرر شده است که در هر منطقه شهرداری کرج دو مدرسه به صورت نمادین انتخاب شوند و مراسم به صورت ویژه در آنها برگزار شود.



وی اظهار داشت: در این مراسم مسئولان استانی و شهرستانی حضور دارند و علاوه بر سخنرانی،‌ مدیران شهرداری به اهدای هدایای مختلفی به مدارس می پردازند.



ارائه خدمات به تمامی مدارس کرج



این مسئول در ادامه گفت: همچنین به منظور رفاه حال دانش آموزان و ایجاد فضای مناسب و شاداب در روزهای آغازین سال تحصیلی، به تمامی مدارس این کلانشهر خدمات مختلفی مانند نصب بنر خیرمقدم در ورودی تمامی مراکز و .... از سوی شهرداری ارائه می شود.



کمالی زاده افزود: مدیران مدارس به منظور بازسازی فضای سبز مرکز آموزشی خود می توانند طی هماهنگی با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج گل و گیاه مورد نیاز خود را تأمین کنند.