احادیث را باید پالایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "روش‌شناسی نقد احادیث در حوزه قرآن" با حضور حجت‌الاسلام دکتر علی نصیری و دکتر سیدکاظم طباطبایی به همت دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم سه شنبه شب 18 مرداد برگزار شد.

حجت‌الاسلام نصیری گفت: درایت‌الحدیث یا مسندالحدیث در میدان عمل خیلی کاربرد ندارد و مانند یک تابلوی راهنمایی و رانندگی است که فقط اطلاعات اجمالی را بیان می‌کند و اطلاعات تفصیلی از آن بیرون نمی‌آید. در بحث فهم متن حدیث مقوله اصالت الحدیث از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بسیاری از احادیث اساسا سخن مشهور هستند و نه حدیث که از این بین می‌تواند به عبارت «الصلوه معراج المومن» اشاره کرد که حدیث نیست بلکه سخن مشهودی است.

وی در پایان تصریح کرد: عرضه حدیث به قرآن‌کریم به معنای این است که حدیث با نص قرآن‌کریم منافات نداشته باشد و نه با ظاهر آن. متأسفانه بسیاری از کتب روایی برای عموم افراد نگاشته می‌شود که مملو از احادیث بسیار ضعیف است و این مسئله حاکی از ضرورت پالایش احادیث ضعیف از احادیث قوی دارد.

در این نشست، طباطبایی با توضیح روش‌های نقد و بررسی روایات در قرون مختلف اظهار داشت: علمای سابق شیعه بیشتر بر قرائن روایت تکیه می‌کردند و نظام قرائن بر فضای فکری حاکم بود، اما در قرن هفتم و بعد از آن امثال علامه حلی و سیدبن طاووس از روش نقد سند بهره بردند و تنوع حدیثی بیشتری پدید آمد.

وی افزود: به نظر من ملاک نقد حدیث درایت‌الحدیث است، نه فقه‌الحدیث. برخی روایات موجود در عرصه قرآن‌کریم مربوط به خواص آیات است که از طرف برخی علمای اهل سنت مانند شیخ عبده، اعتبار آن پذیرفته نشده است.

این پژوهشگر علوم حدیثی تأکید کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که معنای عرضه روایات قرآن‌کریم به چه معناست؟ زیرا در روایات هم آمده است که احادیث را به قرآن عرضه کنید و اگر مورد تایید قرآن قرار گرفت آن را بپذیرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا اگر آن مطلب در قرآن وجود داشته باشد، عرضه حدیث چه مطلب جدیدی را روشن می‌کند و اگر آن مطلب در قرآن نباشد حدیث چه چیزی را می‌تواند ثابت کند.