قنبرزاده: کسب مدال در یونیورسیاد دور از دسترس نیست

کیوان قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در این مدت تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتم و از آمادگی خوبی برای حضور در مسابقات جهانی دانشجویان برخوردارم.

وی با بیان اینکه برای اولین بار راهی المپیک دانشجویان جهان می شود، افزود: از حریفان دانشجویان جهان اطلاعات زیادی ندارم اما در دوره قبل نفر اول با رکورد دو متر و 23 سانتی متر مدال طلا گرفت. امیدوارم بتوانم با رکورد خوبی به مسابقه ام پایان دهم .

ملی پوش دوومیدانی کشورمان بیان کرد: کسب مدال در این رقابتها دور از دسترس نیست تنها باید بتوانم به خوبی مسابقه دهم. خوشبختانه با توجه به اینکه مسابقه من در روز اول است قرار شده چند روز زودتر از تیم راهی چین شوم تا بتوانم خودم را با شرایط محل مسابقات تطبیق دهم.

قنبرزاده در مورد برنامه اش جهت شرکت در لیگ باشگاه های کشور هم گفت: هنوز تکلیف خود را نمی دانم و مشخص نیست که در چه تیمی باشم.

وی ادامه داد: متاسفانه باشگاه ذوب آهن اصفهان هیچ پولی از بابت حضور دوومیدانی کاران در لیگ سال 89 را پرداخت نکرده و هنوز امروز و فردا می کند. این در حالی است که تیم دوومیدانی ذوب آهن سال گذشته برای اولین بار عنوان قهرمانی لیگ دوومیدانی را از آن خود کرد و طبق قرارداد باید به تیم پاداش هم می داد!

پرنده پرش ارتفاع کشورمان تصریح کرد: مسئولین این تیم عنوان کرده اند که بودجه کافی برای حضور در لیگ ندارند. به نظر من تنها دلیل این مسئله بی نظمی مسئولین تیم است. من در سال 89 در هر چهار مرحله لیگ قهرمان شده و دو بار هم رکورد لیگ را زدم که هر کدام از این عناوین پاداش هم داشت.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان از 21 مرداد تا اول شهریور ماه در چین برگزار می شود.