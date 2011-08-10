مطالبه 24 میلیون تومانی یک هتل برای برگزاری جشن روز خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، خانه کتاب مطابق سال‌های گذشته با دعوت از فعالان رسانه در حوزه کتاب، جشن روز خبرنگار را برپا کرد که طبق برنامه قرار بود در این مراسم، سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری، معاون فرهنگی وی و تنی چند از صاحبنطران، کارشناسان و خبرنگاران حوزه کتاب به سخنرانی بپردازند.

این مراسم که همانند جشن روز قلم در پژوهشگاه هنر و معماری (نزدیک‌ترین محل ممکن به خانه کتاب) برگزار شد، با ضیافت افطار اهالی رسانه و خبرنگاران کتاب همراه بود که نسبت به سال گذشته با استقبال پرشورتری از سوی دعوت‌شدگان همراه بود.

حدود 300 تن از خبرنگاران خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، سایت‌های خبری، مجلات و نشریات حوزه کتاب در این ضیافت افطار حاضر شدند، اما کمبود جا موجب شد برخی از آنان امکان حضور در برنامه را نیابند و بلافاصله پس از صرف افطار، پژوهشگاه را ترک کنند.

با این حال، قرار بود علاوه بر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی وی، مرتضی سرهنگی (مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری)، نادر قدیانی (مدیر انتشارات قدیانی)، سینا علی‌محمدی (خبرنگار) و ... در این برنامه به سخنرانی پرداخته و مشکلات و کاستی‌های حوزه مورد نظر خود را به نقد بنشینند که این مراسم به دلیل پیوستگی زمان افطار و صرف شام و طولانی شدن آن، همچنین ضرورت انتقال به سالن دیگر، با پذیرایی از خبرنگاران به اتمام رسید.

این در حالی است که سال گذشته، مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار از سوی خانه کتاب در هتل انقلاب برپا شده بود، اما به نظر می‌رسد درخواست هزینه سنگین از سوی این هتل برای برپایی ضیافت خبرنگاران حوزه کتاب و مطالبه 800 هزار ریال برای هر نفر موجب شده تا خانه کتاب، جشن خود را در پژوهشگاه هنر و معماری برگزار کند.

براساس این گزارش، حدود 300 نفر به این مراسم دعوت شده بودند که در صورت برگزاری آن در هتل انقلاب، خانه کتاب باید رقمی معادل 240 میلیون ریال می‌پرداخت.