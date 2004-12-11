دادكان و دايي به زوريخ مي روند

به گزارش خبرنگار" مهر" دكتردادكان هفته گذشته طي نامه اي ازمسوولان فدراسيون بين المللي فوتبال( فيفا ) درخواست مي كند تا درمراسم تجليل ازبهترين بازيكن فوتبال جهان ترتيبي اتخاذ شود تا ازعلي دايي كه عنوان بهترين گلزن فوتبال ملي جهان را ازآن خود كرده نيزدراين مراسم تقديربعمل آيد.

بنابراين گزارش اين درخواست مورد موافقت مسوولان فيفا قرارگرفته وقراراست دكتردادكان به همراه علي دايي روزدوشنبه هفته آينده راهي زوريخ شوند تا دراين مراسم شركت نمايند.