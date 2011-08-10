استاندار خراسان رضوی از تیم اعزامی به مسابقات جهانی مهارت تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: دستیابی جوانان نخبه و دانشمند ایرانی به علومی که در انحصار تنها چند کشور در دنیا بوده است نشان از هوش و ذکاوت بالای ایرانیان و اهتمام مسئولان در رشد و توسعه علمی کشور است.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی رشد و توسعه کشور در همه زمینه ها از سرعت قابل توجهی برخوردار شده است به طوریکه قابل مقایسه با گذشته نیست.

استاندار خراسان رضوی گفت: 80 درصد تحولات دنیا بر پایه پیشرفت علوم بوده است که این نشان از اهمیت علم و فناوری در دنیا دارد.

صلاحی تصریح کرد: ایران در چشم انداز 20 ساله باید قدرت علمی برتر در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا باشد که برای نیل به این مهم حرکتهای خوبی در کشور صورت گرفته است.

گفتنی است، تیم اعزامی از ایران شامل 12 نفر است، که دو نفر از این اعضا اهل مشهد هستند.

مسابقات جهانی مهارت لندن در 45 رشته با حضور شرکت کنندگانی از 50 کشور برگزار می شود که تیم ایران در ده رشته شبکه، نرم افزار، طراحی وب، روباتیک، الکترونیک، مکاترونیک، کنترل صنعتی فلز CNC، جوشکاری و طلا و جواهر در مسابقات شرکت خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی در حاشیه این مراسم از بخش های مختلف مرکز آموزش مهارت های پیشرفته مشهد، بازدید کرد.