به گزارش خبرگزاری مهر، سیدخلف موسوی در این خصوص اظهار کرد: این سازمان در این مدت 63 فقره پروانه بهره برداری صادر کرده که بیشتر در زمینه محصولات غذایی و آشامیدنی، محصولات پلاستیکی، محصولات کانی غیرفلزی و محصولات فلزی بوده است، با صدور این تعداد پروانه بهره برداری برای بیش از 540 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.



وی همچنین از صدور شش فقره طرح توسعه در صنایع استان خبر داد و افزود: این تعداد طرح توسعه با سرمایه‌گذاری بیش از 43 میلیارد تومان، 130 فرصت شغلی را فراهم کرده است، علاوه بر این در چهار ماهه اول امسال تعداد 235 فقره جواز تاسیس با پیش بینی میزان سرمایه‌گذاری پنج هزار و 638 تومان و پیش بینی اشتغالزایی 17 هزار و 888 نفر صادر شده است.



موسوی در خصوص وضعیت معادن استان از ابتدای امسال تاکنون عنوان کرد: در چهار ماهه اول امسال بیش از یک میلیون 320 هزار تن مواد معدنی از معادن استان استخراج شد.



رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان افزود: تعداد گواهینامه کشف صادر شده در این مدت هشت فقره است که با سرمایه‌گذاری 303 میلیون ریال صورت گرفته و با صدور 11 فقره پروانه بهره برداری، 59 فرصت شغلی با سرمایه گذاری 24 میلیارد و 159 میلیون ریال ایجاد شده است.