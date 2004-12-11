نوسانات بازار جهاني نفت در آستانه شروع فصل زمستان

تاثيررشد قيمت نفت از دو بعد عرضه و تبعات آن بر اقتصاد كشورها قابل بررسي است زيرا وقتي قيمت نفت رشد مي كند هزينه واردات انرژي براي مصرف كنندگان را افزايش مي دهد و درنتيجه اين رشد هزينه بر قيمت نهايي سوخت تاثير خواهد گذاشت.

كاهش سطح ذخيره سازي وكاهش تقاضا براي فرآورده هاي سبك ازمهمترين عواملي است كه باعث شده قيمت نفت با روند نزولي مواجه شود. افزايش قيمت نفت به نفع كشورهاي توليد كننده نفت نيست، چرا كه اين افزايش قيمت باعث مي شود ذخاير غير رسمي كشورهاي دارنده اين مخازن به توليد برسند.

علاوه بر اين تئوري تار عنكبوتي بازار نفت اجازه نمي دهد عرضه نفت در سطح كنوني باقي بماند چرا كه هم اكنون ذخايرغير رسمي عظيمي ازنفت وگازكشورهايي همانند كانادا و آمريكا به دليل بالا بودن قيمت نفت و سود آورشدن اين صنعت به كار گرفته مي شود كه اين امر خود باعث افزايش عرضه نفت در بازارمي گردد.

از سويي ديگر با رشد قيمت نفت، كشورها به افزايش ضريب استحصال ميادين خود مي انديشند به گونه اي كه اين امر خود نيز برافزايش عرضه نفت تاثير خواهد داشت .



مشخص شدن انتخابات امريكا و مطمئن شدن كشورها از اوضاع عراق با انتخاب بوش موجب شد كه جو رواني بازار تا حدودي روبه آرامي رود و تقاضا براي نفت كاهش يابد. اين عوامل موجب شده درهفته هاي اخير قيمت نفت كاهش يابد به گونه اي كه اين قيمت درمقايسه با اوج آن بيش از ده دلار كاهش يافته است.



بنا بر ارزيابي كارشناسان مسائل نفت نمي توان پيش بيني قطعي از قيمت نفت در فصل زمستان ارائه داد اما پيش بيني مي شود اگر روند كنوني توليد ازسوي كشورهاي توليد كننده نفت به همين ميزان ادامه يابد مشروط به اينكه نيم كره شمالي نيز از زمستان سردي برخوردار نباشد قيمت نفت به 40 دلار نيزكاهش يابد . اما برخي كارشناسان ديگر معتقدند كه با افزايش ذخاير نفت آمريكا به بيش از 9 ميليون بشكه بهاي نفت به سي دلار كاهش خواهد يافت.

درحال حاضر تحليلگران بازار نفت به دودسته تقسيم مي شوند عده اي كه هنوزاعتقاد دارند كه رشد بالاي اقتصاد دركشورهاي چين ، هند و آمريكا از سويي و افزايش تقاضا براي نفت با رشد خوب اقتصادي اين كشورها از سويي ديگر موجب مي شود كه قيمت ها همچنان در سطح بالايي قرار داشته باشند .

اما عده اي ديگر ازتحليل گران كساني هستند كه زماني كه قيمت نفت دراوج خود بود نيز معتقدند بودند قيمت ها به سمت پايين تعديل خواهد شد .

بررسيهاي سازمان اوپك درباره سطح ذخاير آمريكا نشان مي دهد اكنون اين ذخاير 9 ميليون بشكه بيشتر از سال قبل در همين زمان است و اين درحالي است كه در سال گذشته قيمت نفت با 9 ميليون بشكه سطح ذخيره 30 دلار مورد دادوستد قرار مي گرفت درحالي كه هم اكنون بيش از 40 دلار است .

گفتني است پيش بيني مي شود اگر زمستان بسيار سردي در پيش نداشته باشيم قيمت نفت سبك تا 30 دلار كاهش مي يابد ولي انتظار نمي رود كه قيمت نفت به كمتر از اين ميزان برسد .



لازم به ذكر است كه عواملي چون درگيريها در عراق، مسائل سودان، اعتصاب كارگران صنعت نفت نيجريه، نزديكي به فصل سرما، اختلال در صادرات نفت روسيه و جنجال آفريني و رسوايي مالي شركت " يوكاس" بزرگترين شركت نفتي روسيه، افزايش تقاضا در بازارهاي جهاني به ويژه از سوي چين كه داراي اقتصادي رو به رشد است باعث افزايش غير متعارف و نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني شده است.

اين حدس وگمانها در حالي مطرح شده است كه در تازه ترين خبرها پايگاه اينترنتي عرب نيوزاعلام كرديك مقام نيجريه اي با اشاره به اينكه اوپك در ماههاي اخير با ظرفيت كامل خود نفت توليد كرده است گفت قيمت نفت شروع به كاهش كرده است و به همين علت نيازي به افزايش توليد نيست.

ادموند داكوروEdmund Daukoru مشاور وزير نفت نيجريه اعلام كرد در ماه اخير با افزايش توليد اوپك سياست هاي خود را كمي سهل كرده و افزايش يا كاهش در سهميه نفت مشكلاتي دارد . وي گفت كاهش سهميه نفت به لحاظ رواني مي تواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد و افزايش آن نيز موانع و مشكلات ساختاري دارد.

اين مقام نيجريه اي اعلام كرد ما در نشست دسامبر تصميمي در رابطه با تغيير قيمتهاي نفت كه باعث بروز اختلاف نظر مي شود اتخاذ نخواهيم كرد در اين مورد بحث مي كنيم و بحثهاي زيادي هم صورت خواهد گرفت كه من فكر مي كنم اين بحثها هم منجر به اتخاذ تصميم نشود.