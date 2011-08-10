دو مدرسه جدید در شهر جدید سهند احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز آقایی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب در خصوص طرح های عمرانی اداره آموزش و پرورش شهرستان اسکو، اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت دو مدرسه تازه ساخت در مسکن مهر شهر جدید سهند بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و شهر جدید سهند را از لحاظ مدرسه غنی خواهد کرد.

وی افزود: هر یک از این مدارس 12 کلاسه بوده و برای هر کدام مبلغی افزون بر 750 میلیون ریال با همکاری اداره کل نوسازی مدارس استان هزینه شده است.

آقایی اذعان کرد: چندین طرح عمرانی دیگر در سال های آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که می توان به احداث دو مدرسه دیگر در سال 91 اشاره کرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش اسکو در ادامه از تاسیس یک مدرسه دیگر در سال جاری اعلام نارضایتی کرد و گفت: روند عمرانی یک مدرسه دیگر در حال تاسیس که توسط شهرک عمران به یکی از پیمانکاران تحویل داده شد بسیار کند در حال انجام است که انتظار می رود این طرح تا پایان شهریور ماه سال جاری به پایان رسانند.

وی افزود: در صورت تحویل این مدرسه همه مدارس شهر جدید سهند و اسکو یک شیفته شده و تعطیلی مدارس ابتدایی در روز پنجشنبه حتمی خواهد بود.

عزیز آقایی همچنین در خصوص انتخاب واحد در کنکور 90 اظهار داشت: آموزش و پرورش شهرستان اسکو محل پژوهش سرای دانش آموزی را در اختیار مشاوران قرار داده است که تا دانش آموزان را برای انتخاب واحد بهتر راهنمایی و هدایت کنند.