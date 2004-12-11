نام سيدعبدالعزيز حكيم در صدر ليست مورد حمايت آيت الله سيستاني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي " سوا" ، منابع عراقي گفتند كه سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب درصدر اسامي نامزدهاي موجود در ليست انتخاباتي كه آيت الله سيستاني مرجع شيعيان نيز آن را تاييد كرده است ، قراردارد.اين منابع افزودند كه اين ليست همچنين شامل احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق وبرخي طرفداران مقتدي صدرنيزمي باشد.

ائتلاف عراق يكپارچه روز گذشته ليستي متشكل از 228 نامزد را براي شركت در انتخابات آينده براي انتخاب اعضاي مجلس ملي كه قانون اساسي دايمي و دولت را تشكيل خواهند داد،اعلام كردند.



در ليست يكپارچه كه مرجع عالي شيعيان از آن حمايت مي كنند، 228 نامزد وجود دارد كه شامل احزاب برجسته شيعه در عراق به استثناي جريان مقتدي صدر است. در اين ليست شخصيت هاي سني و كرد شيعه و تركمن و يزيدي نيزعضويت دارند.



موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق نيز ارائه ليست انتخاباتي از سوي جريان شيعه را ليست ائتلاف يكپارچه ناميده شده است يك دستاورد تاريخي توصيف كرد.



ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهورموقت عراق نيز اتهامات عبدالله دوم شاه اردن را بر ضد جمهوري اسلامي ايران مبني بر تلاش اين كشور براي تاثيرگذاري بر انتخابات آينده عراق رد كرد.مسئولان دولت عراق نيز اين اتهامات را بي پايه و اساس خوانده اند.

از سوي ديگر هيات عالي اجرايي انتخابات عراق با تمديد زمان انتخابات تا 15 دسامبر( 25 آذر) از دريافت 55 ليست انتخاباتي شامل بيش از1337 نامزد براي شركت در انتخابات خبر داد.



همچنين 11 ليست ديگر براي انتخابات پارلماني مستقل در منطقه كردستان نيز دريافت شده است كه 337 نامزد در آن حضور دارند.