  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

آزاد:

مشعل گاز به زودی در زابل روشن می شود

مشعل گاز به زودی در زابل روشن می شود

زابل - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در آینده نزدیک شاهد روشن شدن مشعل گاز در زابل خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌محمد آزاد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری زابل در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: ما در این منطقه مردمی صبور و عاشق ولایت و نظام داریم که با تحمل سختی ها و مشکلات، وظیفه مرزداری را به خوبی انجام داده اند.

وی گفت: دولت مصمم است چهره محرومیت را از این استان پاک کند و با اجرای طرح عملیات لوله گذاری گاز در شهر زابل، شاهد ایجاد کارخانجات و شرکت های صنعتی بزرگ در این منطقه باشیم.

وی افزود: لازمه اشتغال در هر منطقه ای وجود پتانسیل و زیرساخت های کافی است که با اجرای این طرح بزرگ مطمئنا کارخانه های صنعتی متعددی مستقر خواهند شد و مشکل اشتغال سیستان حل خواهد شد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در دولت نهم و دهم کارهای خوبی در تمامی زمینه ها به خصوص آموزش و پرورش، کشاورزی، آموزش عالی، راه، بهداشت و درمان و مسکن انجام شده است که نوید آینده ای روشن و شکوفا را برای استان می دهد.

وی گفت: باید داشتن استانی آباد را باور کنیم و این امر در حال تحقق است.

وی افزود: استفاده از انرژی باد که در این منطقه وجود دارد را باید یک فرصت بدانیم و در تولید برق و توسعه منطقه از آن بهره مند شویم.

کد مطلب 1380333

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها