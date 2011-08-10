مشعل گاز به زودی در زابل روشن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌محمد آزاد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری زابل در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: ما در این منطقه مردمی صبور و عاشق ولایت و نظام داریم که با تحمل سختی ها و مشکلات، وظیفه مرزداری را به خوبی انجام داده اند.

وی گفت: دولت مصمم است چهره محرومیت را از این استان پاک کند و با اجرای طرح عملیات لوله گذاری گاز در شهر زابل، شاهد ایجاد کارخانجات و شرکت های صنعتی بزرگ در این منطقه باشیم.

وی افزود: لازمه اشتغال در هر منطقه ای وجود پتانسیل و زیرساخت های کافی است که با اجرای این طرح بزرگ مطمئنا کارخانه های صنعتی متعددی مستقر خواهند شد و مشکل اشتغال سیستان حل خواهد شد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در دولت نهم و دهم کارهای خوبی در تمامی زمینه ها به خصوص آموزش و پرورش، کشاورزی، آموزش عالی، راه، بهداشت و درمان و مسکن انجام شده است که نوید آینده ای روشن و شکوفا را برای استان می دهد.

وی گفت: باید داشتن استانی آباد را باور کنیم و این امر در حال تحقق است.

وی افزود: استفاده از انرژی باد که در این منطقه وجود دارد را باید یک فرصت بدانیم و در تولید برق و توسعه منطقه از آن بهره مند شویم.