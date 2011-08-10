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۱۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

موسیقی مردمی تاجیکستان منتشر شد

موسیقی مردمی تاجیکستان منتشر شد

موسیقی مردمی تاجیکستان که در برگیرنده مجموعه تحقیقاتی از سال 2003 تا 2006 است در قالب یک آلبوم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم که طی سفرهای فدریکو اسپینتی ضبط و توسط انتشارات ماهور منتشر شده است ،مجموعه گردآوری شده موسیقی دانان برجسته ای از گوشه و کنار کشوربا تمرکز بر موسیقی هایی که در اصطلاح محلی "خلقی"دانسته می شوند، گردآوری شده است.

در تاجیکستان ، اصطلاح "خلقی" برای طیف وسیعی از گونه های موسیقی سنتی به کار می رود که علیرغم تفاوت های منطقه ای ، دارای یک ویژگی اصلی مشترک دانسته می شوند: متمایز بودن از موسیقی نخبگان ، مثل سوئیت های مقام کلاسیک تاجیکی، ازبکی (به ویژه شش مقام بخاری) یا موسیقی سمفونیک و اپرا. هنگامی که تاجیکستان بخشی ازاتحاد جماهیر شوروی بود، موسیقی خلقی جایگاه نمادین قابل ملاحظه ای به عنوان گواه میراث فرهنگی طبقه کارگر کسب کرد و وارد برنامه های فولکلور سازی ، نمایش صحنه ای و حرفه ای سازی دولتی شد(به استثناء گونه های موسیقی مذهبی و عبادی که، اگر حذف مشدند ، به طور وسیع به حاشیه رانده شدند) ارکسترهای سازمانی فلک به سبک شوروی تا امروز به فعالیت خود ادامه می دهند؛اما موسیقی خلقی همواره در سطح توده مردم و در شکل های سنتی تر نیز توسط موسیقی دانان حرفه ای، نیمه حرفه ای و غیرحرفه ای اجرا شده است.

موسیقی خلقی موسیقی ای است با مخاطبان و محبوبیت وسیع که نوعا در موقعیت های اجتماعی گروهی ، مثل مراسم خانوادگی ، جشن ها یا رویدادهای مذهبی اجرا می شود. آوازها و خصوصیات سبکی این کارگران عمیقا ریشه گرفته از عمل موسیقایی و تاریخ محلی و متعلق به میراث موسیقایی دانسته می شوند که اساسا به طور شفاهی انتقال یافته است.اجراکنندگان معاصر با قاموس موسیقایی و سبک هایی سروکار دارند که "سنتی" و "خلقی" تشخیص داده می شود.  

این آلبوم با قطعه" نوروز عجم" آغاز می شود و با قطعات "چارگاه "،" تناور خوقند"،"تناور فرغانه"، "آهنگ های رقصی"،" فلک"، مداح"، فلک دشتی"،"فلک غریبی"،"دست دعا"،" آهنگ مادر"،"نوای غیجک" ادامه پیدا می کند و با قطعه "فلک" به پایان می رسد.

کد مطلب 1380338

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