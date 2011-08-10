موسیقی مردمی تاجیکستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم که طی سفرهای فدریکو اسپینتی ضبط و توسط انتشارات ماهور منتشر شده است ،مجموعه گردآوری شده موسیقی دانان برجسته ای از گوشه و کنار کشوربا تمرکز بر موسیقی هایی که در اصطلاح محلی "خلقی"دانسته می شوند، گردآوری شده است.

در تاجیکستان ، اصطلاح "خلقی" برای طیف وسیعی از گونه های موسیقی سنتی به کار می رود که علیرغم تفاوت های منطقه ای ، دارای یک ویژگی اصلی مشترک دانسته می شوند: متمایز بودن از موسیقی نخبگان ، مثل سوئیت های مقام کلاسیک تاجیکی، ازبکی (به ویژه شش مقام بخاری) یا موسیقی سمفونیک و اپرا. هنگامی که تاجیکستان بخشی ازاتحاد جماهیر شوروی بود، موسیقی خلقی جایگاه نمادین قابل ملاحظه ای به عنوان گواه میراث فرهنگی طبقه کارگر کسب کرد و وارد برنامه های فولکلور سازی ، نمایش صحنه ای و حرفه ای سازی دولتی شد(به استثناء گونه های موسیقی مذهبی و عبادی که، اگر حذف مشدند ، به طور وسیع به حاشیه رانده شدند) ارکسترهای سازمانی فلک به سبک شوروی تا امروز به فعالیت خود ادامه می دهند؛اما موسیقی خلقی همواره در سطح توده مردم و در شکل های سنتی تر نیز توسط موسیقی دانان حرفه ای، نیمه حرفه ای و غیرحرفه ای اجرا شده است.

موسیقی خلقی موسیقی ای است با مخاطبان و محبوبیت وسیع که نوعا در موقعیت های اجتماعی گروهی ، مثل مراسم خانوادگی ، جشن ها یا رویدادهای مذهبی اجرا می شود. آوازها و خصوصیات سبکی این کارگران عمیقا ریشه گرفته از عمل موسیقایی و تاریخ محلی و متعلق به میراث موسیقایی دانسته می شوند که اساسا به طور شفاهی انتقال یافته است.اجراکنندگان معاصر با قاموس موسیقایی و سبک هایی سروکار دارند که "سنتی" و "خلقی" تشخیص داده می شود.

این آلبوم با قطعه" نوروز عجم" آغاز می شود و با قطعات "چارگاه "،" تناور خوقند"،"تناور فرغانه"، "آهنگ های رقصی"،" فلک"، مداح"، فلک دشتی"،"فلک غریبی"،"دست دعا"،" آهنگ مادر"،"نوای غیجک" ادامه پیدا می کند و با قطعه "فلک" به پایان می رسد.