آقاي رضاييان اتهامات خود را ثابت كنيد

كعبي درجريان مصاحبه خود بشدت ازنحوه عقد قرارداد وبي توجهي مسوولان باشگاه فولاد خوزستان كه به زعم وي ازاعتماد او سوء استفاده كرده ومنافع كعبي را مورد توجه قرارنداده اند، بشدت انتقاد كرد. درحالي كه انتظار داشتيم دراين خصوص پاسخ قانع كننده اي را از مسوولان اين باشگاه دريافت كنيم، دركمال تعجب با واكنش شديد مديرعامل باشگاه فولادخوزستان مواجه شديم كه بجاي توضيح به افكارعمومي درخصوص ادعاهاي حسين كعبي وشفاف سازي وضعيت قرارداد وي، اقدام به نامه نگاري به مطبوعات كرده و خبرگزاري مهر را متهم به اعمالي نمود كه اين حق رابراي خود قائليم كه ازطريق مراجع قانوني آنها را پيگيري نماييم.

برخود لازم ديديم نه با روش ايشان، بلكه با رعايت اصول وطبق قانون مطبوعات پاسخي براي روشن شدن افكارعمومي ارائه نماييم:

1- جناب آقاي رضاييان ! طبق قانون مطبوعات شما مي بايست جوابيه وتوضيح خود را براي خبرگزاري " مهر" ارسال مي كرديد كه متاسفانه اينگونه عمل نكرديد. جوابيه اي كه صدالبته هيچ ارتباطي به خبرگزاري" مهر" نداشت، زيرا ما تنها صحبتهاي بازيكن مطرح اين باشگاه را منعكس كرده بوديم. اي كاش به جاي آنكه 4 ساعت پيش ازانتشاراين مصاحبه وفشارمطبوعات درروزهاي اخيرمجبوربه ارسال نامه به باشگاه السد شديد، پيش از اينها درست آن زماني كه كعبي درهتل درجه 3 رامادا قطر شرايط نامناسبي را تحمل مي كرد، كه به تعبير خودش درحد يك بازيكن تيم محلي بيش نبوده است، به اين فكرمي افتاديد.



2- دربخشي از نوشته هاي خود ، سوال آخر خبرگزاري " مهر" را جعل يك دروغ بزرگ ذكر كرده ايد، كه گفته بوديد:" تاريخ مصرف حسين براي هواداران اين تيم تمام شده است". جهت اطلاع جنابعالي ومخاطبان عزيز بايد بگوييم اين نقل قول درمصاحبه جنابعالي بعنوان مديرعامل باشگاه فولادخوزستان با روزنامه پيروزي شماره 1771 مورخ 15 آذرماه جاري ودرصفحه دوم با عنوان " شنبه باختيم، اما دوزاري مان نيافتاد" عنوان شده بود كه حسين كعبي با مشاهده آن بسيارناراحت وغمگين شد. آري ؛ شما درست گفتيد زيرا هركه بجاي حسين بود چنين واكنشي را از خود نشان مي داد.



3- شما درپاراگراف آخرنوشته هايتان به نكته اي اشاره كرده ايد كه سراسردروغ وافترا است. نمي دانيم اين قراردادي كه شما ازآن اسم برده ايد، زائيده خيالات است يا آنقدر قرارداد بسته ايد كه نمي دانيد با چه كسي قرارداد داريد؟! شايد اگرمصاحبه منتشرنشده دكتردادكان رييس فدراسيون فوتبال با خبرگزاري دانشجويان( ايسنا) منتشر ميشد، خيلي ازواقعيتها عيان مي شد. زيرا ما هيچگونه قراردادي با شخص جنابعالي وباشگاه فولاد درراستاي حمايت محض ازشما وتيمتان نداشته واين ادعاي واهي را شديدا تكذيب مي كنيم.



4- آقاي رضاييان مگرمي شود فقط بخاطرنخريدن يك بليط رفت وبرگشت هواپيما براي خبرنگار" مهر" بازيكن شما به يكباره طغيان كند. خداي را شاكريم كه خبرنگارمان با هزينه شخصي به اهوازآمد وبا چشمان خود ديد كه به اعقاد برخي و بر اساس تعبير خودتان ، خيلي وقت است كه لايه اوزون برسرشما سوراخ شده. هزاران نفرديدند كه جلال كاملي مفرد مدافع ملي پوش شما دسته گلش را به سمت هواداران استقلال اهوازانداخت وحسين كعبي گل سرسبد فوتبال خوزستان نيزدرضلع شمالي ورزشگاه درميان هواداران آبي پوش نشسته بود، اينها بارزترين مشاهدات خبرنگار" مهر" وخيل عظيم جمعيت حاضردر ورزشگاه تختي اهوازبود.

آقاي رضاييان مي دانيد فرداي روزديداربرابراستقلال اهوازچند تن ازبازيكنان ملي پوش وغيرملي پوش شما مديران استقلال اهوازرابه صرف ناهاردعوت كردند؟ تلفنهاي تبريك بازيكنان شما به مديران وبازيكنان استقلال اهواز نيز جالب توجه بود!

مگرمي شود پول بازيكن را شما بدهيد، اما آنها هنوزاصغرباقريان را مديرعامل خود بدانند. حتما اين سوال را ازاعضاي كادرفني بپرسيد كه چرا تيم 45 دقيقه اي استقلال اهوازدرديداربرابرفولاد خوزستان90 دقيقه دويد؟



5- آقاي رضاييان شما بعنوان مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان كه بيشترين ملي پوش را درتيم ملي داريد، اجازه نداريد اختلافات شخصي تان را به ارزشهاي ملي ارتباط داده وتيم ملي فوتبال ايران را دستاويزي براي پوشش ضعفها قراردهيد.هرچند كه جملات پاياني شما با اين لحن كه:" بگذاريد بازيكنان ما ازتيم ملي خط بخورند " پيگرد قانوني وجاي شكايت را براي خبرگزاري مهركه طرف حساب شماست، بازمي گذارد.