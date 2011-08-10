تلفن پاسخگویی به سؤالات اسلامی در آمریکا فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، عاصم خان رئیس انجمن اسلامی شمال آمریکا در نیوجرسی اظهار داشت: بهتر است پیش از آنکه آمریکاییها اطلاعات خود از طریق فاکس نیوز کسب کنند،‌ ما از آنها دعوت می کنیم که این اطلاعات را به صورت مستقیم از مسلمانان دریافت کنند.

این ابتکار عمل همزمان با ماه مبارک رمضان در آمریکا آغاز به کار کرد و رانندگان می توانند این بیلبوردهای تبلیغاتی 14 متری را در آزادراه های نیوجرسی مشاهده کنند.

این بیلبوردها به آنهایی که علاقمند و کنجکاو هستند می گوید که با شماره تلفن تعیین شده در هر ساعتی از شبانه روز و یا هرساعتی از روز تماس حاصل کرده و پاسخ خود را دریافت کنند.

روی یکی از این بیلبوردها نوشته شده چرا اسلام- حقایق را دریابید و روی بیلبورد دوم نوشته شده رمضان - 1 میلیارد و 57 میلیون نفر آن را جشن می گیرند. علت را دریابید.

قرار است 50 بیلبورد دیگر در بزرگراه ها و آزاد راه‌های سراسر آمریکا نصب شوند.

خان ابراز امیدواری کرد افرادی که پرسشهایی درباره اسلام دارند پیش از نتیجه گیری با آنها تماس بگیرند. کنجکاویهای بسیاری درباره اسلام وجود دارد اما از سوی دیگر باورهای نادرست، اطلاعات غلط و عدم قطعیت نیز در بسیاری از اطلاعات ارائه شده قابل مشاهده است.