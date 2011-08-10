بازنده اصلی حق وتو علیه فلسطین آمریکا و اسرائیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "مروان البرغوثی" تاکید کرد: مطمئن هستم که همه کشورهای جهان در سپتامبر آینده به عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد رای می دهند.

وی افزود: زمان آن فرا رسیده که وجدان عالمیان بیدار شود و با اقدامات توسعه طلبانه اسرائیل مقابله کند و حقوق حقه فلسطینی ها را به آنها بازگرداند.

البرغوثی درباره وتوی احتمالی آمریکا تصریح کرد: به کارگیری حق وتوی آمریکا در واقع تروریست بین المللی است و واشنگتن باید در مواضع خود در قبال فلسطین تجدید نظر کند، زیرا وتوی این کشور علیه همه کشورهای عربی و اسلامی و همه کسانی است که موافق تشکیل کشور مستقل فلسطین هستند.

وی بیان کرد: به کارگیری حق وتوی آمریکا به مفهوم پایان نقش این کشور در منطقه خواهد بود و اعتراضات وسیعی را در جهان عرب و اسلام و کل دنیا به وجود خواهد آورد.

البرغوثی افزود: به کاری وتو اشتباهی بزرگ را در پرونده "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود، اما به هر حال ما هراسی نباید داشته باشیم زیرا بازنده اصلی آمریکا و شریک آن اسرائیل است.