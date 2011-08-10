وجود ظرفیت بالا و استعدادهای فراوان در کاراته قم

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون تعداد بسیاری از ورزشکاران این استان در رشته ورزشی کاراته‌ به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شده‌اند که موفق به کسب عنوان در سطح رقابت‌های مهم برون مرزی شده‌اند.



وجود فضای ورزشی مناسب برای کاراته در استان قم



وی بیان کرد: وجود فضای ورزشی مناسب نظیر خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله در قم و برخورداری از داوران سطح بالا، داشتن جایگاه تخصصی و برخورداری از منابع ملی از مهم‌ترین عواملی است که در صورت تجهیز بهتر آن، موجب خواهد شد کاراته‌کاهای قمی بیش از پیش توانمندی خود را در عرصه‌های مختلف نشان دهند.



کاراته قم در عرصه‌های بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد



رئیس هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای ورزشکاران این استان با ایجاد و برقراری تعامل بین هیئت کاراته با بخش خصوصی و جامعه ورزشی این استان بدون شک ورزشکاران این رشته ورزشی می‌‎توانند در سطح کشور و در عرصه‌های بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند.



درخشش کاراته‌کاهای قمی در دو سبک مسابقات قهرمانی کشور



وی در ادامه با اشاره به قهرمانی کاراته‌کاهای قمی در سبک‌های مختلف در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان، عنوان کرد: کاراته‌کاهای قمی در این مسابقات که در قم و در بابلسر در دو سبک مختلف برگزار شد، با ارائه بهترین نمایش‌ها در روی تاتامی، ضمن قهرمانی خود تنها گوشه‌ای از این توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.



قم قطب کاراته کشور است



عابدی قم را قطب کاراته کشور دانست و تصریح کرد: در صورت فراهم کردن شرایط و امکانات برای جذب بستر مناسب برای جوانان علاقه‌مند به این رشته ورزشی در آینده نزدیک شاهد شکوفا شدن بیش از پیش جوانان این استان در عرصه‌های مهم ملی و بین‌المللی خواهیم بود.



وی با اشاره به معرفی سبک‌های ورزش کاراته‌ عنوان داشت: شوتوکان که در این متد توجه خاصی به نیرو و سرعت ورود آن و مرکز ثقل نیرو می‌شود، شیتوریو که متشکل از دو سیستم ناهاته و شوری ته در کاراته است، گوجوریو، وادوریو و کیوکوشین که از عناصر مختلفی که نشأت گرفته از تجریبات اویاما و سبک‌های دیگر است، به وجود آمده است.



درخشش کاراته‌کاهای قمی در کسب ۴ مدال مسابقات آسیایی



رئیس هیئت کاراته استان قم در ادامه به درخشش کاراته‌کاهای قمی در رقابت‌های قهرمانی آسیا اشاره کرد و اظهار داشت: در این مسابقات که در کشور چین و در شهر گوانگ‌جو این کشور با حضور برترین‌های قاره کهن برگزار شد، چهار مدال رهاورد کاراته‌کاهای قمی بود.



وی یاد آور شد: در این پیکار‌ها محمد شایگان و علی نجفی دو کاراته‌کای طلایی اعزامی قم بودند، ضمن اینکه مهدی عافیتی و امیر مهدی‌زاده موفق به کسب مدال برنز شدند تا تیم اعزامی کشورمان در ‌‌نهایت نایب قهرمان آسیا شود.