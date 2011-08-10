مصوبه جدید برای توزیع جو / قول دولت برای خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان

حسین مدرسخیابانی در گفتگو با مهر گفت: ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از تولید داخلی و ایجاد تعادل در بازار نهادههای دامی، مصوب کرد که شرکت پشتیبانی امور دام از طریق اتحادیههای تعاونی و تشکلهای تولیدی دامداری، جو را به قیمت تعادلی و به صورت گسترده توزیع کند.
قائممقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تاکید بر اینکه مدتها است که وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار مرغ برنامه منسجمی را تدارک دیده است، افزود: توافقنامه دوجانبهای میان وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی به امضا رسیده است که بر اساس آن، وزارت بازرگانی اطمینان داده که مرغ مازاد بر نیاز بازار داخلی را از تولیدکنندگان خریداری کند.
وی سقف ظرفیت اسمی تولید مرغ در کشور را 2 میلیون تن عنوان و تصریح کرد: وزارت بازرگانی در خصوص مرغ مازاد بر نیاز بازار به تولیدکنندگان اطمینان میدهد که تولیدات آنها را خریداری کرده و ذخیرهسازی خواهد کرد تا در ایام پرتقاضا از جمله ماه مبارک رمضان آن را روانه بازار کند.
به گفته مدرسخیابانی، همچنین دولت برای مازاد بر نیاز بازار نیز، در حال تدبیر است تا برای صادرات مرغ مازاد اقداماتی را انجام دهد.
وی اظهار داشت: مرغ توزیع شده در ایام ماه مبارک رمضان برای تعادل در بازار، از محل ذخیرهسازیهایی است که وزارت بازرگانی در ایامی که تولید کشور بیش از نیاز بوده است، صورت داده است، البته تردیدی وجود ندارد که با اتمام ماه مبارک رمضان، وزارت بازرگانی برای خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان، اقدام کرده و آن را جمع آوری وذخیرهسازی خواهد کرد.
قائممقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به وجود ذخایر مطلوب مرغ در کشور، خاطرنشان کرد: البته برای این کالا نیز تدارک دیدهایم که مسیر صادرات و پرداخت مشوق و یارانههای صادراتی را دنبال کنیم.
وی تاکید کرد: وزارت بازرگانی همواره برای جمعآوری مرغ مازاد بر نیاز بازار برنامه داشته و هم اکنون نیز به دلیل ماه مبارک رمضان، خرید را متوقف کرده است، ولی بعد از اتمام این ماه مبارک و از طریق شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر، کار جمعآوری مرغ مازاد در 31 استان کشور را آغاز خواهیم کرد.
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