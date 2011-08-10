بخش کودک و مرکز اطلاع ‌رسانی کتابخانه "رشاد" شهر نیر راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، راه ‌اندازی بخش کودک در این کتابخانه با هدف جذب مخاطبان کودک و خردسال و نهادینه کردن عادت مطالعه در این قشر انجام شده است.

بنابراین گزارش، طرح تجهیز مرکز اطلاع‌ رسانی این کتابخانه نیز با نصب و راه ‌اندازی شش دستگاه رایانه تکمیل شد و کافی ‌نت کتابخانه رشاد نیر فعالیت خود را آغاز و با تعرفه پایین به مراجعان خود اینترنت پاک و ارزان ارائه خواهد کرد.

یکی از قابلیتهای نرم‌ افزاری در مرکز اطلاع‌ رسانی کتابخانه رشاد، نرم افزار نمایه نشریات است که امکان دسترسی به کل مقالات منتشر شده در مطبوعات کشور از سال 77 تاکنون را برای اعضا و مخاطبان کتابخانه فراهم می‌ کند.

این سامانه با قابلیت جستجوی سریع و پیشرفته مقالات در موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مطبوعات مختلف کشور، امکان مناسبی را برای محققان و پژوهشگران برای دسترسی به مقالات عمومی و تخصصی جراید کشور فراهم آورده است.