اقتصاد و اشتغال فارس با گسترش امنیت توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در جلسه دیدار با فرمانده، معاونین و روسای پلیسهای تخصصی فرماندهی انتظامی استان فارس با گرامیداشت ایام ماه مبارک رمضان و تقدیر از فعالیتهای نیروی انتظامی استان اظهار داشت: پلیس از ارکان قدرت و قوت نظام محسوب می شود و به همین لحاظ نیز خدمات این مجموعه به عنوان ویترین دستاوردهای نظام به شمار می رود.

وی فعالیت علمی و جهادی پلیس را از جمله موضوعات حائز اهمیت برای به دست آوردن نتایج بهتر در حوزه فعالیت این نیرو برشمرد و افزود: در وضعیتی که موضوع جنگ نرم در دنیا و به خصوص بر علیه کشور ما به تهدیدی همه جانبه تبدیل شده و شرایط مبارزه را تغییر داده، پلیس به یکی از مهمترین ارکان تاثیر گذار برای مبازره با این پدیده تبدیل شده و در این مبارزه نیز مدیریت دانش بنیان حرف اول را می زند.

استاندار فارس با بیان اینکه فارس در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم و در شاخصهای امنیتی و انتظامی از شرایط مناسبی برخوردار شده است، گفت: با مقایسه شرایط گذشته وحال استان فارس در شاخصهای مختلف امنیتی و انتظامی، به نتایج مطلوبی در این زمینه دست پیدا می کنیم و این هم میسر نشده مگر با تلاش صادقانه نیروی انتظامی که جدا جای تقدیر دارد.

صادق عابدین با تاکید بر این موضوع که خدمت صادقانه و با اخلاص و کار برای خدا، نصرت پروردگار و رضایت مردم را برای ما به ارمغان خواهد آورد، گفت: با افزایش تواناییها و صرف حوصله بیشتر در خدمت گذاری به مردم و مخاطبان پلیس، می توان در بازگرداندن حقوق مظلومان موفق بود.

وی تصریح کرد: خدمت گذاری خالصانه شب و روز نمی شناسد و فعالیت نیروی انتظامی در تحقق این امر یک عبادت محسوب می شود.

استاندار فارس در ادامه با بیان اینکه سرمایه و سرمایه گذار از تاثیر پذیری بیشتری در موضوع امنیت جامعه برخوردار است، تاکید کرد: تلاش می کنیم از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی در راه اندازی صنایع مولد و تولیدی در استان فارس بهره گیری کنیم و مجموعه مدیریتی استان فارس طی کردن این مسیر را با تامین امنیت همه جانبه برابر می داند.

در این دیدار همچنین سردار مویدی فرمانده انتظامی فارس با ارائه گزارشی از وضعیت امنیتی و انتظامی استان ابراز امیدواری کرد: تلاش می کنیم تا با فعالیت موثر خود، رضایت خاطر خداوند و به دنبال آن رضایت خاطر مردم و مسئولان را به دست آوریم و مجموعه پلیس در این خصوص از تمامی ظرفیت و توان اجرای خود بهره گیری خواهد کرد.