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۱۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

عیسی زاده در گفتگو با مهر:

بیانات رهبری راهگشای مسائل موجود در کشور است

بیانات رهبری راهگشای مسائل موجود در کشور است

ارومیه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی منویات مقام معظم رهبری در برهه های مختلف زمانی را راهگشای مسائل موجود در کشور دانست.

مهدی عیسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع مسئولان و کارگزاران نظام، افزود: سخنان مقام معظم رهبری همیشه در شرایط زمانی و مکانی مختلف راهگشای تمامی مشکلات فرا روی مسئولان است.

وی مقام معظم رهبری را سکاندار کشتی دانست که در شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با بصیرت و آگاهی مردم و تلاشهای جهادگونه مسئولان، همیشه به ساحل امن نجات، پیشرفت و توسعه پایدار رسیده است.

نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سخنان و منویات مقام معظم رهبری با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی و تقویت پایه های نظام اسلامی در کشور، در بحرانی ترین شرایط منجر به رفع تفرقههای مردم و اختلافات مسئولان شده است.

حرکت حول محور ولایت ضروری است

به گفته عیسی زاده کسی که برای کسب قله های موفقیت در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، علمی و.... توسط ایران اسلامی دل می سوزاند باید حول محور ولایت و حفاظت از ارزشها و آرمانهای شهدا و رهبر کبیر انقلاب اسلامی حرکت کند.

این مسئول حفظ وحدت و یکپارچگی را از لازمه دستیابی به اهداف و دستاوردهای مختلف دانست و گفت: دیدگاه واقع بینانه مقام معظم رهبری برای تحلیل منصفانه و دلسوزانه مسائل کشور و توجه وی به ارائه آمارهای واقعی نشان دهنده دقت و حساسیت ایشان نسبت به مسائل مرتبط با مردم و نظام است.

کد مطلب 1380487

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