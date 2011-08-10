به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان مشخص شدن چارت سازمانی وزارت خانه جدید ورزش و جوانان گفت: این اتفاق باید به زودی صورت میگیرد چرا که همه اقدامات و برنامههایمان مربوط به تشکیل چارت است که تلاش میکنیم هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
وی همچنین در خصوص اولویتهای کاری این وزارتخانه گفت: ساختار وزارت ورزش و جوانان به عنوان ظرفیت مهم جهت توجه به اولویتهای جوانان کشور و ارتقاء ساختار ورزش در ابعاد مختلف شکل گرفت و ما امروز در حال تدوین این ساختار با توجه به وظایف گسترده امور جوانان و ورزش هستیم چرا که این امر را مهمترین موضوع میدانیم که باید سریعتر شکل بگیرد.
وی در خصوص ساختار این وزارتخانه نیز گفت: بخشی از ساختار این وزارت خانه عمومی است که در همه وزارتخانهها وجود دارد و بخش دیگری تخصصی است که شامل امور جوانان ، ورزش و یا موضوعات فرهنگی، پژوهشی و ارتباطات که میتوان در وجوه تخصصی ساختار گنجاند.
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