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۱۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

عباسی در پاسخ به مهر :

چارت سازمانی وزارت ورزش و جوانان به زودی تشکیل می‌شود

چارت سازمانی وزارت ورزش و جوانان به زودی تشکیل می‌شود

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در حال تدوین ساختار این وزارتخانه هستیم گفت: چارت وزارت ورزش و جوانان به زودی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان مشخص شدن چارت سازمانی وزارت خانه جدید ورزش و جوانان گفت: این اتفاق باید به زودی صورت می‌گیرد چرا که همه اقدامات و برنامه‌های‌مان مربوط به تشکیل چارت است که تلاش می‌کنیم هرچه سریعتر به سرانجام برسد.

وی همچنین در خصوص اولویت‌های کاری این وزارتخانه گفت: ساختار وزارت ورزش و جوانان به عنوان ظرفیت مهم جهت توجه به اولویت‌های جوانان کشور و ارتقاء ساختار ورزش در ابعاد مختلف شکل گرفت و ما امروز در حال تدوین این ساختار با توجه به وظایف گسترده امور جوانان و ورزش هستیم چرا که این امر را مهمترین موضوع می‌دانیم که باید سریعتر شکل بگیرد.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: بعضی از مسائل و رویکردها را بنده در مجلس ارائه کردم که بر اساس آن بتوانیم بستر میادین ورزشی را به شکل گسترده‌تر از زمان پیش‌دبستانی با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا مقطع دانشگاهی در جهت علمی شدن ورزش با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه دهیم.
 
عباسی در خصوص بحث معنویت و مسئله فرهنگ در میادین ورزشی نیز گفت: با توجه به استقبال جوانان از ورزش این امر را در قالب برنامه‌ تدوین خواهیم کرد.

وی در خصوص ساختار این وزارتخانه نیز گفت:‌ بخشی از ساختار این وزارت خانه عمومی است که در همه وزارتخانه‌ها وجود دارد و بخش دیگری تخصصی است که شامل امور جوانان ، ورزش و یا موضوعات فرهنگی، پژوهشی و ارتباطات که می‌توان در وجوه تخصصی ساختار گنجاند.
 
عباسی در ادامه تصریح کرد: با معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری در حال مذاکره و رایزنی بر روی این ساختار هستیم.
 
کد مطلب 1380510

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