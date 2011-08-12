به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری اولین فصل از این مجموعه 26 قسمتی امروز 21 مردادماه آغاز می‌شود. این سریال دارای سه فصل خواهد بود که فیلمنامه هشت قسمت ابتدایی آن توسط زامیاد سعدوندیان به نگارش در آمده است.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: سرگرد صابری در کنار سروان پوریا به دنبال دختری تبهکار با پرونده‌ای سنگین هستند که در این مسیر اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی برایشان رخ می‌دهد.

در این مجموعه حامد بهداد (سرگرد صابری)، پوریا پورسرخ (سروان پوریا)، الهام حمیدی (سروان کیا)، روناک یونسی (مونا)، فخرالدین صدیق شریف (پدر مونا)، سمانه جلالی (سایه)، علی عراق‌چی (سام)، بیتا بیگی (سپیده) و با هنرمندی خسرو شهراز به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید این مجموعه عبارتند از کارگردان: علیرضا امینی، تهیه‌کننده: حبیب الله کاسه‌ساز، مجری طرح: محسن کاسه‌ساز، دستیار اول کارگردان: ایمان یزدی، مدیر برنامه‌ریزی:علیرضا نسایی، مدیرتصویربرداری: اسماعیل آقاجانی، طراح گریم: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: میلاد کزازی، ناظر کیفی: سرهنگ چمنی و ناظر انتظامی: سرهنگ مددی.

این مجموعه با همکاری اداره نیروی انتظامی و شبکه اول برای پخش در هفته نیروی انتظامی تهیه می‌شود. علیرضا امینی ساخت فیلم‌های سینمایی "انتهای خیابان هشتم"، "هفت دقیقه تا پاییز"، "استشهادی برای خدا"، "زمان می‌ایستد" و چند تله فیلم را در کارنامه دارد و این اولین مجموعه تلویزیونی وی محسوب می‌شود.