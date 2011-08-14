وزش نسیم معنوی در مترو/ 80 طلبه پاسخگوی پرسشهای شرعی مسافران مترو

حجت الاسلام سید مهدی موسوی طراح طرح نسیم معنوی و معان نهاد رهبری در دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نسیم معنوی یک طرح جهادی و خودجوش است که طراحی اصلی و مراحل اجرایی آن نیز توسط طلبه ها صورت گرفته است.

وی افزود: هدف اصلی این طرح پیگیری مطالبات مغفول مقام معظم رهبری در بحث تبلیغ، کتاب و کتاب خوانی است که انگیزه ای برای طلبه ها برای ورود به این بحث بوده است. یکی از مسائلی که امروزه در فضای شهری چون تهران اثرگذار است حضور روحانیون و در دسترس بودن آنها است. حضور روحانی می تواند بسیاری از آسیبها را کاهش دهد.

سید مهدی موسوی به عنوان یکی از دو طراح طرح نسیم معنوی گفت: مسئله ارتباط رو در رو و چهره به چهره این طلبه ها و مبلغان به عنوان کارشناسان اطمینان بیشتری به مردم می دهد که بخواهند از طرق دیگری پاسخ خود را بگیرند. در بحث مقابله با جنگ نرم این برنامه می تواند به نوعی مقابله به مثل کند شبهاتی به صورت آنلاین در سیستمهای رسانه ای دشمن چون ماهواره، اینترنت یا سایر کانالها مطرح می شود، مخاطب این فضا در رویایی با این کارشناس می تواند شبهات ذهنی خود را مطرح و پاسخ خود را دریافت کند.

حجت الاسلام سیدمهدی موسی تصریح کرد: در رابطه با بحث کتاب، مقام معظم رهبر رهنمودهای بسیاری داده اند، اما آن طور که شایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته است. نه فرهنگ مطالعه بالارفته نه نکاتی که مدنظر ایشان بوده اجرا شده است. یکی از بحثهای اصلی این طرح، مشاوره درباره کتاب بوده است. چند هفته پیش مقام معظم رهبری در دیداری با کتابداران کتابخانه های ملی کشور این مسئله را مورد تأکید قرار داده اند. این مشاوران جدا از پاسخ به پرسشگران به معرفی کتاب می پردازند. کتابهای مورد تأیید کارشناسان در ایستگاه های مترو موجود است و پرسشگران می توانند خریداری کنند.

وی یادآور شد: درمیان موضوعاتی که این کارشناسان به آنها اشراف داشته و پاسخهایی را درباره آن ارائه می کنند می توان به احکام و مسائل شرعی، مشاوره خانوادگی و تربیت دینی، پاسخگویی به شبهات دینی و سؤالات اعتقادی ، فرق و ادیان، مهدویت و عرفانهای نوظهور یا کاذب اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه روحانیون مستقر در این طرح خود کارشناس و اغلب در حد درس خارج هستند یا سطح سه حوزه را گذرانده اند، گفت:‌ برخی نیز کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی حوزه علمیه قم هستند و همگی در موضوعات مورد اشاره به طور خاص تخصص دارند به طوری که برای مثال افرادی که متخصص بحث مهدویت هستند در ایستگاه های مصلی، بهشتی و امام خمینی(ره) مستقر هستند که علاوه بر اینکه همه سؤالات را پاسخ می دهند بطور تخصصی پاسخگویی مباحث خاص تعیین شده هستند .

موسوی در رابطه با شرکت طلبه ها در این طرح گفت: این افراد با گزینش خاص، مصاحبه و گذراندن دوره های آموزشی انتخاب شده اند. اصل این طرح مورد حمایت برخی بزرگان حوزه از جمله آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قرار گرفته است.

حجت الاسلام سید مهدی موسوی مشارکت برخی دستگاه ها را برای اجرای این طرح مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: بیشترین حمایت از این طرح شرکت بهره برداری مترو صورت گرفته و بخشی از تجهیزات و هزینه های این طرح را متقبل شده است.

معاون نهاد رهبری در دانشگاه تهران اظهار داشت: قرار بود این طرح از اول شعبان آغاز شود اما به علت هماهنگی ها و گرفتن مجوزها با تأخیر از نیمه شعبان آغاز شد و قرار است تا پایان ماه رمضان ادامه پیدا کند، اما بنا به درخواست ما و همچنین درخواست مسئولین احتمال ادامه یافتن این طرح در تمام ماه های سال وجود دارد و درحال حاضر شیوه اعتبار این طرح مورد بررسی قرار دارد تا بعنوان یک طرح مستمر ادامه فعالیت دهد.

طراح طرح نسیم معنوی در رابطه با ظرفیت این طرح برای گسترش در تمام ماه های سال اظهار داشت: اگر کارشناسان تهرانی استفاده کنیم می توان این طرح را گسترش داد.

وی در باره استقبال مردمی از این طرح اظهار داشت: از روز اول آغاز به کار این طرح استقبال مردم بسیار قابل توجه بوده است. حتی آنها وقتی متوجه می شوند که این طرح خودجوش است هم تشکر کرده و هم استقبال بیشتری می کنند. 80 مبلغ و روحانی در این طرح شرکت کرده اند از این تعداد حدود 10 تا 15 مبلغ از مؤسسه بهداشت معنوی در این طرح شرکت کرده اند. در بحث عرفانهای نوظهور این مؤسسه مبلغانی را در اختیار طرح گذاشته است اما در برخی پایگاه های اینترنتی به غلط از این مؤسسه به عنوان مجری طرح یاد کرده اند.

حجت الاسلام موسوی همچنین با اشاره به اینکه حجت الاسلام مجید کرمی کارشناس مسائل دینی از دیگر طراحان طرح نسیم معنوی بوده است گفت: تا کنون در 30 ایستگاه مترو با حضور دو روحانی این طرح اجرا شده است و جمعی از مبلغان در بوستانهای تهران مشغول پاسخگویی به پرسشهای مردمی هستند.

معاون نهاد رهبری در دانشگاه تهران یادآور شد که نوع سؤالات ثبت می شود و از این هفته یک سری فرمها در اختیار مردم قرار گرفته تا افراد علاقمند بتوانند از طرق مختلف با مرکز طرح نسیم معنوی مرتبط شوند. اقشار مختلفی برای مطرح کردن پرسشهای خود به این کارشناسان مراجعه می کنند و می توان گفت که ماه رمضان افراد پرسشهای شرعی بیشتری را مطرح می کنند. اما درمیان آمارهای گرفته شده بیشترر پرسشها به ترتیب به احکام، پرسشهای تربیتی و خانوادگی و شبهات دینی و اعتقادی هستند.

حجت الاسلام موسوی گفت: هر طلبه در ایستگاه ها روزانه پاسخگوی 70 تا 100 مسافر مترو است که بیشتر آنها مؤنث هستند.

وی در رابطه با ضرورت حضور این روحانیون با توجه به وجود مراکز متعدد پاسخگویی به سؤالات شرعی اظهار داشت: بیشتر افرادی که به این مراکز پاسخگویی مراجعه می کنند یا متدین هستند یا از این وجود آنها و نحوه فعالیت آنها مطلع هستند، این مراکز پاسخگوی جمعیت تهران نیست، اما این طرح چند بعد تبلیغی و فرهنگی و حضور روحانی در فضا را مدنظر داشته است از سوی دیگر نمی توان تأثیر تبلغی چهره به چهره را انکار کرد.