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۱۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

ایل بیگی پور:

پروژه مرمت گنبد امامزاده بابا پیراحمد شهرکرد برتر شد

پروژه مرمت گنبد امامزاده بابا پیراحمد شهرکرد برتر شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری گفت: پروژه استحکام بخشی گنبد امامزاده بابا پیراحمد با الیاف gsrp در همایش نقد مرمت به عنوان پروژه برتر معرفی شد.

شاهین ایل بیگی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی تعمیر و مرمت گنبد امامزاده از اوایل سال 88 آغاز و در سال 89 به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته اندود سیمانی با ضخامت 10-15 سانتیمتر بر روی سطح بیرونی کشیده شده بود، بیان داشت: این اقدام به دلیل کارشناسی نبودن، باعث آسیب دیدگی شدید و ایجاد ترک در گنبد شده بود.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری تصریح کرد: از سال گذشته با تحقیق و بررسی کامپیوتری گنبد و بررسی آن از نیروهای وارده مشخص شد این بنا نیاز به استحکام بخشی دارد.

وی بیان داشت: با بهره گیری از الیاف gsrp در دو نقطه که بیشترین ترک را داشت، نواری به صورت کمربندی بر روی گنبد قرار گرفت.

ایل بیگی پور با بیان اینکه آجرهای فرسوده و بندهای بین گنبد تعویض و اصلاح شد، اذعان داشت: با انجام این اقدامات ترکهای موجود مهار و روند ترک خوردن گنبد نیز متوقف شد.  
 

کد مطلب 1380529

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