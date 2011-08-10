پروژه مرمت گنبد امامزاده بابا پیراحمد شهرکرد برتر شد

شاهین ایل بیگی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی تعمیر و مرمت گنبد امامزاده از اوایل سال 88 آغاز و در سال 89 به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته اندود سیمانی با ضخامت 10-15 سانتیمتر بر روی سطح بیرونی کشیده شده بود، بیان داشت: این اقدام به دلیل کارشناسی نبودن، باعث آسیب دیدگی شدید و ایجاد ترک در گنبد شده بود.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری تصریح کرد: از سال گذشته با تحقیق و بررسی کامپیوتری گنبد و بررسی آن از نیروهای وارده مشخص شد این بنا نیاز به استحکام بخشی دارد.

وی بیان داشت: با بهره گیری از الیاف gsrp در دو نقطه که بیشترین ترک را داشت، نواری به صورت کمربندی بر روی گنبد قرار گرفت.

ایل بیگی پور با بیان اینکه آجرهای فرسوده و بندهای بین گنبد تعویض و اصلاح شد، اذعان داشت: با انجام این اقدامات ترکهای موجود مهار و روند ترک خوردن گنبد نیز متوقف شد.

