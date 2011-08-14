فرار حیات وحش به باغهای اطراف تنگ صیاد

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پدیده خشکسالی از سال 1387 در استان چهارمحال بختیاری آغاز شده به طوریکه در سال زراعی 88 -89 میزان نزولات آسمانی نسبت به میانگین بلند مدت 54 در صد و سال زراعی 89-90 نسبت به سال قبل 34 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، میزان بارندگی در استان چهارمحال بختیاری پاییزسال گذشته تا اواخر دی ماه و همچنین خرداد ماه امسال معادل صفر بوده. همچنین رژیم بارش استان از برف به باران تغییر کرده که به دلیل توپوگرافی استان بخش عمده ای از بارندگی به صورت رواناب هدر می رود.

یوسف پور با اشاره به خشک شدن قنوات و چشمه های تأمین کننده منابع آب در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد گفت: اقداماتی برای جبران موقتی خشک شدن منابع آب حیات وحش منطقه مانند تعمیرچشمه ها و قنوات، خرید تانکرهای آبرسانی، احداث استخرهای جمع آوری آب،حفر چاه و احداث آبشخور های سیمانی و فلزی لازم است که تعدادی از آنها از محل بودجه اداره کل محیط زیست استان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال بر خلاف سالهای گذشته که اعتبارات مربوط به خشکسالی توسط ستاد بحران کشور تأمین می شد از طریق معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری این اعتبار تأمین می شود گفت: به دلیل این تغییرات در تأمین اعتبارات این بخش تأخیر ایجاد شده و 800 میلیون اعتباری که برای این بخش در نظر گرفته شده هنوز ابلاغ نشده است.

یوسف پور با اشاره به فرار حیات وحش به باغها و روستاهای اطراف تنگ صیاد گفت: برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی که توسط باغداران ممکن است به این حیونات وارد شود تعداد محیط بانان این منطقه را افزایش داده ایم و 11 نفر از نیروهای مناطق دیگر را به تنگ صیاد منتقل کرده ایم. همچنین برای جلوگیری از آسیب به حیات وحش پیشنهاد تأمین اعتباری معادل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان برای خرید مستثنیات باغهای اطراف منطقه تنگ صیاد به سازمان محیط زیست داده شده است.



به گفته وی، تأمین علوفه مورد نیاز حیات وحش و تهیه لوله های انتقال آب وفنس کشی به شکلی که به طبیعی بودن زیستگاه خدشه دار نشود از دیگر اقداماتی است که به عنوان مسکن برای جبران کمبودهای آب و علوفه برای حیات وحش می توان انجام داد که تحقق آن نیازمند تأمین هرچه سریعتر اعتبارات و توجه ویژه سازمان به این منطقه حساس زیست محیطی است.