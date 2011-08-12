علی عبدالعلی‌زاده در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود سال 88 من این مجموعه تلویزیونی را برای گروه کودک و نوجوان شبکه دو بسازم که با توجه به تغییر تحولات این موضوع منتفی شد.

وی افزود: با حضور آقای زارعان در مدیریت گروه کودک و نوجوان شبکه دو دوباره جلساتی را در این ارتباط برگزار کردیم و خوشبختانه به نتایج مثبتی رسیدیم. این مجموعه در ارتباط با موضوع کودکان و نوجوانان و از فضای فانتزی برخوردار است تلاش می کنم تا 10 روز آینده پیش تولید" ماجرای پانا پسری از ناشناخته ها" را آغاز کنیم تا اوایل مهر ماه آن را کلید بزنیم.

عبدالعلی‌زاده که دو فیلم سینمایی در نوبت اکران دارد گفت: پروانه نمایش "چگونه میلیاردر شدم" مدتی پیش صادر شده است و قرار بود پیش از این با برنامه ریزی داریوش بابائیان اواخر تابستان اکران عمومی شود که هنوز مشخص نیست. برای گرفتن پروانه نمایش "بازگشت به آینده" به تهیه‌کنندگی فرهاد گلی اقدام کردیم که پس از دریافت مجوز برای اکران آن اقدام می‌کنیم.

در "بازگشت به آینده" رضا شفیعی‌جم، یوسف صیادی، فتحعلی اویسی، بهنوش بختیاری، عباس محبوب، علیرضا اویسی و... بازی کردند. السا فیروزآذر، فتحعلی اویسی، یوسف صیادی، مریم امیرجلالی، محمد شیری و سعید پیردوست بازیگران "چگونه میلیاردر شدم" هستند.