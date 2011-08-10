رفع دغدغه های رهبر معظم انقلاب اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه فرماندار شهرستان ساری با تاکید بررفع دغدغه هایی که از سوی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با مسئولان کشور بیان شد افزود: امامت با معرفت توجیه می شود و طرفداران ولایت بزرگترین ویژگی آنها اطاعت از رهنمودهای ولی فقیه زمان است.

وی گفت: باید به درستی با مواضع و دیدگاه مقام معظم رهبری در تمامی مسائل آشنا باشیم و نگاه خود را با فرمایشات و دیدگاه های معظم له بازنگری و مطابقت دهیم.

طاهایی در ادامه از عزم جدی دولت در افزایش بهره وری کشاورزی و باغات استان خبر داد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف شده تا برای بازسازی باغات استان و تجهیز آنها به امکانات مدرن آبیاری قطره ای تا ۸۵ درصد اعتبار مورد نیاز آن را از بودجه ملی تامین کند که تحقق این امر با پیگیری مسئولان مربوطه در استان وشهرستانها امکان پذیر است.

استاندار مازندران، بر پیگیری مصوبات سه سفر هیئت دولت در خصوص شهرستان ساری تاکید کرد و گفت: باید با همدلی، اخوت و هم افزایی همه مسئولان در جهت توانمند سازی محرومان جامعه قدم برداریم.

وی با اشاره به اینکه مدیران در برنامه پنجم تکالیف ویژه ای بر عهده دارند، تصریح کرد: موضوع کنار گذر مرکز استان، اتصال محور قائم شهر- ساری به سمسکنده، تکمیل فرهنگ سرای مرحوم کردان، ساخت کتابخانه مرکزی ، توسعه وآبادانی چهار بخش شهرستان ساری، تکمیل شبکه های سد شهید رجایی، توسعه صنعت وتقویت شهرک صنعتی، حل مشکل زباله ساری با ساخت کارخانه زباله سوز، ساخت تصفیه خانه آب شرب ساری از مواردی است که فرماندار جدید باید آنها را پیگیری کند.

در این مراسم، سیدعباس حسینی نژاد ساروی به عنوان فرماندار جدید شهرستان ساری معرفی و از زحمات محمد علی پیشنمازی در دوران سرپرستی این فرمانداری قدردانی شد.