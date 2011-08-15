قاسم رضایی کشتی گیر فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه شرایط بسیار خوبی پیدا کرده ام و فکر می‌کنم، اگر در مسابقات جهانی ترکیه حضور یابم، می‌توانم یکی از مدالهای مسابقات را از آن خود کرده و سهمیه حضور در المپیک را بدست آوردم.

وی ادامه داد: پس از مشکلی که برای دو کشتی گیر مدعی تیم ملی بوجود آمد با دعوت محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به خانه کشتی آمدم و با توجه به تمریناتی که پشت سرگذاشته بودم توانستم خودم را با شرایط اردو وفق دهم.

رضایی تصریح کرد: البته برای اینکه بتوانم به شرایط ایده آل سرمربی تیم ملی برسم در مدت تعطیلی اردو نیز همراه با بنا در خانه کشتی باقی ماندم تا بتوانم برنامه های خود را به بهترین شکل دنبال کنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از حذف از مسابقات المپیک پکن در سال 2008 تصمیم گرفتم تا تمریناتم را بیشتر کنم اما به دلیل آسیب دیدگی و اضافه وزن، مشکلات بسیاری بر سر راهم قرار گرفت که به دوری از تیم ملی انجامید، اما در پایان با مشکلی که برای نفرات اصلی این وزن ایجاد شد، دوباره به اردو بازگشتم و هرگز این فرصت را از دست نمی دهم.

قاسم رضایی پس از مشکلی که برای دو کشتی گیر متهم به دوپینگ بوجود آمد به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شد و به احتمال زیاد ملی پوش تیم ایران در رقابتهای جهانی ترکیه در دهه پایانی شهریور ماه خواهد بود.