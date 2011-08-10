انتقال اجساد نظامیان کشته شده به آمریکا/ ابهام درباره سقوط بالگرد ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اجساد 30 نظامی کشته شده آمریکا در افغانستان امروز به این کشور منتقل شد.

در مراسمی که به همین مناسبت در پایگاه نظامی داور واقع در ایالت دنور برگزار شد "باراک اوباما" شخصا حضور یافته و با اعضای خانواده و همقطاران این افراد دیدار کرد.

بنا بر اعلام کاخ سفید، اوباما در این دیدار ضمن اعلام همدردی با حاضران تاسف خود را از بزرگترین فاجعه نظامیان آمریکایی در جنگ افغانستان ابراز کرد.

این در حالی است که با گذشت سه روز از سقوط بالگرد ارتش آمریکا در افغانستان وزارت دفاع این کشور هنوز اسامی قربانیان این سانحه را منتشر نکرده است. این وزارتخانه مدعی شده از آنجا که تعداد کشته شدگان زیاد است، استخراج اطلاعات و مشخص کردن هویت این افراد زمان می برد.

این ادعا در حالی از سوی پنتاگون مطرح می شود که گزارشها از حضور 22 نفر از اعضای یگان ویژه عملیات ترور بن لادن در میان این افراد حکایت دارد.