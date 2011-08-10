جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسافر آستانه بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با استاندار کردستان اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد با دعوت از هنرمندان سایر کشورهای جهان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را در دوره ششم به صورت بین المللی برگزار کند.

وی عنوان کرد: میزان استقبال و حضور مردم شهرستان مریوان برای دیدن نمایشهای خیابانی و حمایتهای همه جانبه مسئولان استان پتانسیل ارزشمندی است که می تواند در راستای ارتقای جایگاه جشنواره تئاتر خیابانی در شهر مریوان و بین المللی برگزار کردن آن موثر باشد.

مسافرآستانه اشتیاق برگزار کنندگان، مردم و مسئولان استان کردستان را عامل مهمی در دائمی کردن دبیرخانه این جشنواره در شهر مریوان دانست و گفت: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یک پتانسیل فرهنگی است و به همین دلیل باید از این ظرفیت بیش از گذشته بهره برداری شود.

وی با پیشنهاد تشکیل شورای عالی هنر در راستای ایجاد وفاق فرهنگی بیشتر در استان کردستان از حمایتهای استاندار در بسط و گسترش مسائل فرهنگی استان تقدیر کرد و افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این راستا آماده حمایت از برنامه های مختلف فرهنگی به ویژه در حوزه هنر نمایش است.

در ادامه این جلسه استاندار کردستان بر برگزاری باشکوه ششمین جشنواره تئاتر خیابانی تاکید کرد و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گزارشی از برنامه های مربوط به این جشنواره را ارائه کرد.