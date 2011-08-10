نقش خبرنگاران در امنیت پایدار پلدختر چشمگیر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ "علی نجات کرمی" در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه نیروی انتظامی شهرستان پلدختر افزود: خبرنگاران بازوی اجرایی و موثر نیروی انتظامی در برقراری امنیت در جامعه هستند.

وی به بیان تاثیر متقابل امنیت و اطلاع رسانی در جامعه پرداخت و گفت: برای ایجاد و ارتقای امنیت نیاز به آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم است که در این عرصه آگاه سازی مردم بسیار مهم است.

سرهنگ کرمی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی می تواند نقش عمده ای را در پیشگیری جرائم ایفا کند، تصریح کرد: گاهی اوقات یک خبر می تواند عبرتی بزرگ برای مجرمان باشد تا آنان از کارها و اعمال نادرست خود دست بردارند.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: خبرنگاران با انعکاس اخبار مربوط به جرائم و مجازاتهای مجرمین علاوه بر آگاهی و عبرت آموزی مردم در کاهش جرائم نیز نقش عمده ای ایفا می کنند.

وی کار پلیس و خبرنگاران را در یک مسیر خواند و افزود: نیروی انتظامی با ایجاد امنیت و خبرنگاران با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در یک مسیر گام بر می دارند که همانا تعالی انسانهاست.

سرهنگ کرمی با بیان اینکه پلیس در کنار و در خدمت مردم است گفت: امنیت خوبی که در شهرستان پلدختر حاکم است نتیجه نقش چشمگیر و برجسته خبرنگاران فعال این شهرستان است.

فرمانده انتظامی پلدختر اظهار داشت: خبرنگاران فعال شهرستان با انعکاس مشکلات مردم به مسئولان احساس خوب امنیت و آرامش را در جامعه تزریق می کنند.

بنابر این گزارش در پایان این نشست از خبرنگاران فعال پلدختری تجلیل به عمل آمد.