نصب 4000 علائم جاده ای در حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میرزایی، عنوان کرد: با هدف عبور و مرور ایمن و روانی ترافیک، عملیات ایمن سازی محورهای حوزه شهرستان حاجی آباد تداوم دارد.

وی افزود: اداره راه و ترابری شهرستان حاجی آباد از اوایل سال تا کنون برای ایمن سازی حوزه استحفاظی در محور پر ترافیک بندرعباس – سیرجان ۴ هزار چشم گربه ای و ۳۰ هزار قطعه برچست شبرنگ نصب کرده است .

سرپرست اداره راه و ترابری حاجی آباد با اشاره به محور پر ترافیک بندرعباس – سیرجان گفت: در این محور هزارو ۲۰۰ عدد گارد بلوک و نیوجرسی ، ۷ دستگاه برج نوری و ۱۲ عدد چراغ نشانگرد پلیس با هزینه ۷۶۰ میلیون ریال تهیه و نصب شده است.

وی گفت: برای جلو گیری از واژگونی و انحرافات خودروها در این محور۵۵ کیلومتر شیار لرزاننده به صورت طولی و عرضی در محور بندرعباس – سیرجان شده است.

میرزایی در پایان با اشاره به اهمیت نصب علائم در جاده ها افزود: در سالجاری ۴ هزار علائم در جاده ها حوزه استحفاظی نصب و ۲ هزار علائم تعمیر و مرمت شده است.