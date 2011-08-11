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۲۰ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۹

بساق زاده به مهر خبر داد:

منطقه ویژه پتروشیمی در چابهار ایجاد می شود

منطقه ویژه پتروشیمی در چابهار ایجاد می شود

چابهار - خبرگزاری مهر: مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: منطقه ویژه پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه سه میلیون تن محصول در چابهار ایجاد می شود.

علی محمد بساق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ساخت خط لوله اتیلن جنوب از عسلویه تا چابهار از ایجاد منطقه ویژه پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه سه میلیون تن محصول خبر داد و اظهار داشت: با بهره برداری از خط لوله هفتم سراسری گاز و ایجاد یک انشعاب از این خط لوله تا بندر چابهار خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی بندر چابهار تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه سیاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد خط لوله اتان و اتیلن جنوب تا بندر چابهار است، گفت: با انتقال اتان از بندر عسلویه به چابهار ساخت واحدهای جدید پتروشیمی در این منطقه از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در فاز اول امکان سنجی ایجاد سه میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در چابهار انجام شده است، افزود: نزدیکی به بازارهای هدف، دسترسی به آبهای آزاد دریای عمان و وجود آب کافی از مهمترین مزیت های ایجاد هاب پتروشیمی در بندر چابهار است.

کد مطلب 1380739

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