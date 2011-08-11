سومین جشنواره ملی گردو در تویسرکان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مجید ارجمندی در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ملی گردوی تویسرکان افزود: استان همدان سالانه 14 هزار تن گردو تولید می کند که چهار هزار تن آن مربوط به تویسرکان است.

وی با اشاره به اینکه تویسرکان مقام اول تولید این محصول را از لحاظ کمی و کیفی در استان همدان داراست، عنوان کرد: این محصول چند منظوره موقعیت کم نظیر کشاورزی، اقتصادی و حتی گردشگری را برای شهرستان فراهم کرده که بهره وری حداکثری از آن به برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت نیاز دارد.

ارجمندی تحقیقات پژوهش گرایانه در زمینه انواع متعدد درختان گردو را از اقدامات بلندمدت در راستای بازدهی بیش از پیش این محصول عنوان کرد و اظهار داشت: شناسایی درختان گردوی مقاوم در برابر عوامل قهر طبیعی و شرایط تغذیه باغات از برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در این زمینه محسوب می شود.

سرپرست فرمانداری تویسرکان با بیان اینکه باید با تمام توان از بخشهای علمی، تحقیقاتی، جنبی و جاذبه های گردشگری شهرستان در این جشنواره بهره برداری حداکثری شود، اظهار داشت: در حال حاضر باغات منطقه سرکان، گل آباد و طرح طوبی گشانی گزینه های مورد نظر برای محل برگزاری جشنواره به شمار می روند.

وی از برگزاری دو دوره موفق جشنواره گردو در سالهای گذشته در شهرستان خبر داد و افزود: در جشنواره اخیر به منظور بهره وری حداکثری از کمیته های اجرایی تدارکات، نقلیه، اسکان، انتظامات، نمایشگاه جنبی، اطلاع رسانی، کارشناسی طرح و عملکرد استفاده خواهد شد.