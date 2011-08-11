موزه صنعت و معدن زنجان ماه آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر،علی یگانه فرد ظهر پنج شنبه در مراسم بازدید از محل موزه صنعت و معدن، گفت: این مجموعه به عنوان سومین کارخانه کبریت در سال 1316 توسط پهلوی اول افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه این محل در سال 81 به عنوان آثار ملی ثبت شده است، افزود: تا پایان سال 89 کارهای مطالعاتی برای تبدیل این محل به موزه صورت گرفته است تا اینکه به عنوان موزه صنعت و معدن به ثبت رسید.

یگانه با بیان اینکه در 19 بهمن سال گذشته کلنگ تغییر کاربری این محل به زمین خورد، ادامه داد: قرار بود این محل در عرض شش ماه آماده شود که متاسفانه به دلیل اختلافاتی که با مالکین داشتیم ماه آینده موزه صنعت و معدن استان زنجان آماده بهره برداری است.

وی هدف از ایجاد این موزه را نگهداری و ثبت اسناد تاریخی استان زنجان و ماشین آلات قدیمی عنوان کرد و ادامه داد: با ایجاد این موزه که به عنوان مرجعی برای کشور تبدیل خواهد شد نشان می دهیم که استان زنجان از 100 سال قبل صنعتی بوده است.



یگانه فرد، اختصاص 700 میلیون تومان اعتبار برای این موزه را یادآور شد و ادامه داد: برای فرهنگ سازی و تشویق مردم و مسئولان برای تجهیز این موزه نیازمند همکاری رسانه ها هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن استان زنجان با بیان اینکه موزه صنعت و معدن استان زنجان ماه آینده به بهره برداری می رسد، گفت: تجهیز این موزه همت رسانه ها و مسئولان را می طلبد.



یگانه فرد، گفت: در عصر اطلاعات و فن آوری نقش خبرنگار، نقشی حیاتی و انکارناپذیر است.



وی با اشاره به اینکه در دنیای کنونی که همگی سرگرم کار خود هستند، خبرنگاران نقش واسطه بین مردم و مسئولان را ایفا می کنند، ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز نقش واسطه بین دولت و بخش خصوصی دارد.



یگانه فرد به ایجاد تعامل بین کارکنان این نهاد و رسانه ها اشاره کرد و گفت: این تعامل موجب می شود تا انتظارات بخش خصوصی از دولت را به دور از هیاهو، رسانه ای کنیم.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن زنجان با اشاره به اینکه وظایف اتاق بازرگانی در برنامه پنجم توسعه متفاوت تر از سال های قبل است، ادامه داد: در دیدار اعضای اتاق با مقام معظم رهبری، ایشان با توجه به سال جهاد اقتصادی بر این وظایف تاکید فرمودند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن زنجان به ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی دقیق و صحیح در مقوله اقتصادی اشاره کرد و افزود: بر همین اساس سایت خبری اتاق بازرگانی در راستای اطلاع رسانی به بخش خصوصی و دولتی راه اندازی شد.