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۲۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

"مارکوس مرک" بهترین داور یک دهه اخیر فوتبال جهان شد

"مارکوس مرک" بهترین داور یک دهه اخیر فوتبال جهان شد

دکتر مارکوس مرک آلمانی از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) به عنوان برترین داور یک دهه اخیر فوتبال جهان برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارکوس مرک 49 ساله که تا به حال 6 بار به عنوان برترین داور سال فوتبال آلمان انتخاب شده و به انجام کارهای خیرخواهانه در هندوستان شهرت دارد، بالاتر از داور شاخصی چون "پی‌یر لوییجی کولینا" به عنوان برترین داور یک دهه اخیر فوتبال جهان معرفی شده است.

فهرست هفت داور برتر فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) به این شرح است:
1- مارکوس مرک (آلمان)
2- اسکار خولیان رویز (کلمبیا)
3- لوبوس میشل (اسلواکی)
4- خورخه لوییس لاریوندا (اروگوئه)
5- پی‌یر لوییجی کولینا (ایتالیا)
6- روبرتو روستی (ایتالیا)
7- کیم میلتون نیلسن (دانمارک)

کد مطلب 1380989

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