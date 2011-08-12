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۲۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

عوامل قاچاق مشروبات الکلی در بوشهر دستگیر شدند

عوامل قاچاق مشروبات الکلی در بوشهر دستگیر شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) عوامل قاچاق مشروبات الکلی در استان بوشهر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری های اطلاعاتی و اقدامات گسترده کنترلی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان بوشهر، سه باند قاچاق مشروبات الکلی در بندرهای دیلم و دیر شناسایی و 16 نفر از عوامل این باندها دستگیر شدند.

قاچاقچیان محموله مشروبات الکلی را از کشورهای حاشیه خلیج فارس بارگیری کرده بودند و قصد داشتند از طریق بندرهای یاد شده به استان فارس و سایر نقاط کشور منتقل کنند.

پس از شناسایی وتعقیب یکی از شناورهای حامل مشروبات الکلی، ناخدا و خدمه آن مقدار زیادی از محموله قاچاق را از بین بردند.

هم اکنون بیش از 20 نفر از متهمان این باندها شناسایی شده اند و دو نفر از متهمان اصلی متواری و تحت تعقیب هستند.

کد مطلب 1381065

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