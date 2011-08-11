بیمه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر محسن ولیئی روز پنج شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران کفت: امسال 3 هزا رو 744 نفر از زنان سرپرست خانوار شهری زیر 50 سال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند.
وی ادامه داد: ارائه بسته تشویقی ازدواج به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی از دیگر برنامه های حمایتی کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی از زنان سرپرست خانوار در سال جاری است.
وی افزود: ارائه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تامین بخشی از جهیزیه مورد نیاز از جمله اقدامات حمایتی کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی از زنان سرپرست خانواری است که اقدام به ازدواج مجدد کنند.
گفتنی است 23 هزار نفر از جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی را زنان سرپرست خانوار شامل می شوند.
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