تولید انرژی از پسماندهای تر/ ساخت راکتور برای تجزیه پسماندهای آلی

مهندس جلال شایگان مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر دفع پسماندها را یکی از چالشهای مهم در جوامع جهانی دانست و افزود: نتایج مطالعات انجام شده بر روی پسماندها در شهر تهران و سایر شهرهای کشور نشان می دهد که در 10 سال اخیر بالغ بر 70 درصد پسماندهای شهر تهران پسماندهای غذایی یا پسماندهای "تر" و 30 درصد باقیمانده در برگیرنده پسماندهای خشک و دیگر انواع پسماند است.

وی با تاکید بر اینکه پسماند های "تره بار" چون سبزیجات و میوه بیشترین سهم را در پسماندهای "تر" در ایران دارند، اظهار داشت: دفع پسماندهای تر به صورت دفن مستقیم است که خاکچال پسماندهای تر به دلیل تجزیه پذیری بالا مشکلات زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد.



شایگان از اجرای پروژه تحقیقاتی در زمینه دفع بهینه پسماندهای تر خبر داد و یادآور شد: در این پروژه با استفاده از روش بی هوازی اقدام به دفع پسماندهای "تر" شده است به این ترتیب که مواد آلی به یک راکتور بی هوازی وارد می شود و در غیاب اکسیژن و شرایط کنترل شده، به مواد تثبیت شده تبدیل می شود.



عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت با بیان اینکه راکتور مورد نیاز این پروژه در این دانشکده طراحی و ساخته شده است، ادامه داد: این راکتور دارای همزن الکتریکی است که با به هم زدن پسماندها در داخل مخزن زمان تجزیه مواد آلی را سرعت می بخشد.



وی اضافه کرد: در تصفیه بی هوازی پسماندها پس از 15 روز به گاز متان و دی اکسید کربن تبدیل می شوند که نوع دیگری از تبدیل پسماند به انرژی (WTE) است.



مجری طرح بیوگاز تولید شده را منبع تولید انرژی دانست و خاطر نشان کرد: بیوگاز مخلوطی گازهای متان، دی اکسید کربن و مقدار کمی سولفید هیدروژن است و می توان از آن به عنوان منبع مناسب برای جانشینی گاز طبیعی و دیگر سوختهای فسیلی استفاده کرد. این گاز می تواند در گرم کردن دیگهای بخار کارخانه ها، موتور ژنراتورها برای تولید برق و همچنین برای مصارف خانگی استفاده شود.



شایگان با بیان اینکه این روش تنها برای پسماندهای تر غنی از مواد الی قابل استفاده است، خاطر نشان کرد: کاهش مواد آلی در هاضم بی هوازی نشان دهنده عملکرد مناسب این فرایند است از این رو هضم بی هوازی پسماندهای تره بار به دلیل دارا بودن مواد آلی بالا می تواند منبع مناسبی جهت تولید انرژی باشد.



این محقق با اشاره به اهداف اجرایی کردن این پروژه تحقیقاتی، اضافه کرد: هدف اصلی این تحقیق به کارگیری فرایند هضم بی هوازی به عنوان یک فناوری در جهت حداقل سازی ورود مواد آلی پسماندهای شهری به درون خاکچال و استفاده از متان تولیدی به عنوان منبع انرژی است.