به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رضایی پنجشنبه شب در شورای سلامت استان بوشهر با تاکید بر اینکه مردم در استفاده از این یخ ها مراقب باشند، افزود: هم اکنون از مجموع 34 کارخانه یخ سازی استان، 28 کارخانه فعال است که بیشتر آنها یخ صنعتی تولید می کنند .

وی با بیان اینکه این کارخانه ها حق فروش یخ به جهت مصرف خوراکی به مردم ندارند، اظهارداشت: اغلب مشاهده شده شهروندان بوشهری جهت استفاده روزمره خود از این یخ های استفاده می کنند .

معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: انتظار می رود مردم استان بوشهر از این یخ استفاده خوراکی نکنند چرا به لحاظ بهداشتی تایید نشده اند .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با اشاره به مشکلات مهم در بخش مواد غذایی در بوشهر، گفت: مشکلات موجود در سطح تولید، حمل و نقل، عرضه مواد غذایی و مشکلات موجود در هنگام مصرف از عمده‌ ترین مشکلات در بخش مواد غذایی در استان بوشهر است .

عبدالمحمد جواجه ییان افزود: در سال گذشته 115 واحد صنفی متخلف در استان بوشهر تعطیل و 43 تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته یا غیر بهداشتی در استان معدوم شدند .