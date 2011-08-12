به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رضایی پنجشنبه شب در شورای سلامت استان بوشهر با تاکید بر اینکه مردم در استفاده از این یخ ها مراقب باشند، افزود: هم اکنون از مجموع 34 کارخانه یخ سازی استان، 28 کارخانه فعال است که بیشتر آنها یخ صنعتی تولید می کنند.
وی با بیان اینکه این کارخانه ها حق فروش یخ به جهت مصرف خوراکی به مردم ندارند، اظهارداشت: اغلب مشاهده شده شهروندان بوشهری جهت استفاده روزمره خود از این یخ های استفاده می کنند.
معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: انتظار می رود مردم استان بوشهر از این یخ استفاده خوراکی نکنند چرا به لحاظ بهداشتی تایید نشده اند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با اشاره به مشکلات مهم در بخش مواد غذایی در بوشهر، گفت: مشکلات موجود در سطح تولید، حمل و نقل، عرضه مواد غذایی و مشکلات موجود در هنگام مصرف از عمده ترین مشکلات در بخش مواد غذایی در استان بوشهر است.
عبدالمحمد جواجه ییان افزود: در سال گذشته 115 واحد صنفی متخلف در استان بوشهر تعطیل و 43 تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته یا غیر بهداشتی در استان معدوم شدند.
وی با بیان اینکه تعداد پروندههای تخلف در عرضه مواد غذایی از 481 مورد در سال 88 به 818 مورد در سال 89 رسیده است، اضافه کرد: از این تعداد پرونده 33 درصد محکوم، 10 درصد تبرئه و 57 درصد آن هنوز بررسی نشده است.
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