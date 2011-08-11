دیپلمات سوری تظاهرات این کشور را با حوادث انگلیس مقایسه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بشار جعفری" نماینده سوریه در سازمان ملل خشونتهای سوریه را نظیر بخشی از خشونتهای لندن و دیگر شهرهای انگلیس دانست.

وی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل که به منظور بررسی وضعیت سوریه برگزار شد گفت: شباهت زیادی بین آنچه که به گفته "دیوید کامرون" توسط باندهای خیابانی در لندن روی می دهد با اعتراضات سوریه وجود دارد.

جعفری با انتقاد از برخورد دوگانه غرب در مورد مسائل داخلی کشورها یادآورد شد: با این حال کشورهای غربی برخورد با عاملان خشونت در سوریه را همانند اقدام دولت انگلیس، بر نمی تابند، این در حالی است که در سوریه ما با گروههای مسلح روبرو هستیم.

سفیر سوریه در سازمان ملل مواضع متناقض غربیها در مورد سوریه و انگلیس را نشانگر دو رویی و غرور این کشورها دانست.