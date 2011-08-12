به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی تیم های ملی فدراسیون ژیمناستیک ملاک اعزام این تیم به مسابقات قهرمانی جهان را کسب یک نتیجه خوب و ایده آل توسط ورزشکاران در بازی های دانشجویان جهان عنوان کرده است.

تیم ملی ژیمناستیک کشورمان چهارشنبه شب تهران را به مقصد شنژن چین برای حضور در بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان ترک کرده است.

در صورتی که این تیم بتواند امتیازات خود را بهبودبخشد، می تواند نظر کمیته فنی فدراسیون ژیمناستیک را برای شرکت در مسابقات جهانی جلب کنند.

مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن مهرماه سال جاری در توکیو ژاپن برگزار می شود.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان از 21 مرداد تا اول شهریور ماه در شنژن چین برگزار می شود.