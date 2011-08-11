200 میلیارد ریال تسهیلات جهت خرید توافقی خرما اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد خرمای سراوان که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: به جهت حمایت از کشاورزان و نخل داران استان تسهیلاتی از طرف این سازمان صورت می گیرد که از آن جمله 200 میلیارد ریال تسهیلات خرید توافقی خرما، معرفی فعالان صنعت خرما در قالب هیئت های تجاری به کشورهای هدف، معرفی نخل داران جهت شرکت در نمایشگاه های داخلی به صورت فردی و یا تشکلی، اخذ غرفه به صورت رایگان و انجام تبلیغات در بازارهای خارجی و برگزاری دوره های آموزشی است.

وی گفت: با توجه به جلسه ستاد خرمای کشور و بررسی موضوعات استان های خرما خیز یکی از اولویت های این سازمان در این بخش خرید توافقی خرما از نخل داران است.

وی افزود: یکی از برنامه ها به جهت تشکیل ستاد خرما، بررسی مشکلات خرید خرما از کشاورزان است که بر اساس سلیقه های جامعه هدف و بازارهای داخلی و خارجی خرما باید تولید، بسته بندی و ارائه شود.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: بازار در زمینه خرما رقابتی شده و باید با ایجاد یک کنسرسیوم و بسته بندی مناسب در زمینه صادرات خرمای فرآوری شده استان تلاش کنیم.

وی گفت: متولی تولید، ‌کاشت، ‌داشت و برداشت خرما جهاد کشاورزی است و سیاست گذاری در بخش بازاریابی و صادرات این محصول یکی از وظایف این سازمان است.

وی افزود: نزدیک به 80 رقم خرما در سیستان و بلوچستان تولید می شود و 170 هزار تن تولید سالانه خرما در استان است.

حسن پور اظهار داشت: از آنجا که این استان دومین تولید کننده خرما در کشور است باید بازار آن را به دست بیاوریم و به طور یقین نوع خرما،‌ نحوه برداشت، فرآوری خرما و بسته بندی در بحث ماندگاری در بازار و ایجاد ارزش افزوده تأثیرات چشمگیری دارد.

وی گفت: بخش خصوصی باید در زمینه ایجاد سردخانه و مراکز بسته بندی مکانیزه و ایجاد فروشگاه های بزرگ با حمایت دولت گام بردارد که این یکی از اولویت های اساسی در زمینه صادرات خرما است.

وی افزود: توسعه بخش خرمای استان با همکاری بخش خصوصی امکان پذیر است و باید حرکتی جهاد گونه از سوی متولیان این بخش صورت گیرد.