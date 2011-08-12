سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارندگیهای این موقع و در زمان برداشت برنج محصول سبب ورس یا خوابیدگی شالیزارهای این شهرستان شده که این امر کاهش حداقل پنج درصدی تولید برنج را در این شهرستان به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: خوابیدگی شالیزارها تا زمان برداشت به مرور سبب پوکی شلتوک، پوسیدگی ساقه ها، افزایش هزینه و طولانی تر شدن زمان برداشت برنج می شود.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با بیان اینکه تاکنون حدود 13هزار هکتار ارقام محلی برنج از شالیزارهای این شهرستان برداشت شده است تصریح کرد: تا کنون حدود هزار و200 هکتاراز ارقام پرمحصول برنج از شالیزارهای این شهرستان برداشت شد.

امینی با اشاره به اینکه حدود هشت هزارو900 هکتار از اراضی برداشت شده شالیزارهای آمل به پرورش رتون اختصاص پیدا کرده است، اضافه کرد: بیش از چهارهزار و300 هکتار از شالیزارهای آمل دوباره نشاکاری شده است.

وی گفت: امسال در مجموع حدود 38 هزار هکتار ازشالیزارهای آمل، شالی کشت شد و پیش بینی می شود بیش از 160 هزارتن برنج سفید برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی آمل، شرایط تولید برنج در این شهرستان را در مجموع مطلوب و رضایت بخش خواند و اضافه کرد: کشاورزان این شهرستان از وضعیت به وجود آمده امسال در تولید برنج راضی هستند.

امینی یادآورشد: شالیکاران سخت کوش و پرتلاش آملی سالانه برنج مورد نیاز بیش از چهار میلیون نفر را در اراضی این شهرستان تولید وعرضه می کنند.