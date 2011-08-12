طرح احداث بزرگترین چاپخانه قرآن‌ کشور در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد عصر پنج شنبه در جمع فعالان قرآنی استان زنجان با بیان اینکه در سالجاری، رویکرد اصلی استان، ایجاد دومین پژوهشکده قرآنی کشور بعد از استان قم، در زنجان و همچنین احداث مرکز حمایت از فعالیتهای قرآنی بانوان از برنامههای در دستور کار مدیران استانی است که امیدواریم به برکت ماه ضیافتالله و نورانیت قرآنکریم و با همت مردم و مسئولین امر بتوانیم گامهای بلندی را برای تحقق این امر و معرفی استان به عنوان شاخص در حوزه قرآنمجید، برداریم.
وی ادامه داد: ظرفیت استان در بخشهای قرآن و فعالیتهای قرآنی بالا بوده و عشق و علاقه و انگیزههای قوی و هدفمند فعالان این حوزه در سطح استان موجب شده است که زنجان لیاقت نامگذاری پایتخت فعالیتهای قرآنی کشور را دارا باشد.
رئوفی نژاد افزود: توفیقات استان زنجان در فضای معنوی، ارزشی، الهی و اعتقادی کشور، بر هیچکس پوشیده نیست و مهمترین این توفیقات، انتصاب لقب پایتخت شور و شعور حسینی است.
استاندار زنجان گفت: به برکت انفاس قدسی امام خمینی (ره) و حمایت و درایت مقام معظم رهبری، شاهد این هستیم که روزبه روز بحث قرآن و فعالیتهای قرآنی در سطح کشور بسط و تعمیق مییابد و استان زنجان نیز به جهت نگاه کارشناسی و زیرساختی و عمیق به فعالیتهای قرآنی، در طول سنوات گذشته گامهای مؤثری در این راستا برداشته است.
رئوفی نژاد افزود: همانگونه که نوع عزاداری مردم استان در ایام دهه اول ماه محرم، در سطح کشور و حتی جهان اسلام، به عنوان الگو مطرح شده است، هدف فعالیتهای قرآنی استان نیز الگوسازی بوده و از آنجایی که زنجان در میان استانهای شمالغرب کشور به عنوان مرکز سقل بوده است، به همین دلیل نگاه الگوسازی در بحث فعالیتهای قرآنی، استانی نبوده، بلکه نگاهی منطقهای است.
رئوفینژاد، با تأکید بر اینکه نهضت ریشهکنی بیسوادی قرآنی که توسط استان زنجان آغاز شد نهضتی بسیار عظیم است افزود: اقدامات کارشناسی وسیعی با شیوههای نوین فراگیری سریع و تضمینی قرآنکریم در این نهضت در حال انجام است و تا کنون بیش از 50 درصد جمعیت یک میلیون و صدهزار نفری استان، از فیلتر نهضت ریشهکنی بیسوادی قرآنی عبور کردهاند.
وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته، جلسات و محافل قرآنی با مظلومیت مواجه بودند، ادامه داد: با توجه بسیار ویژه دولت نهم و دهم به فعالیتهای قرآنی، فضا برای اینگونه فعالیتها در کشور مهیا شده و استان زنجان نیز در این حوزه درخشش خاصی داشته است.
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